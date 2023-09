« Sans énergies renouvelables, il n'y a pas d'avenir » : 5 façons d'assurer la transition énergétique





NEW YORK, 10 September 2023 / PRN Africa / -- Les technologies renouvelables telles que les énergies éolienne et solaire sont, dans la plupart des cas, moins chères que les combustibles fossiles qui sont à l'origine du changement climatique, mais le monde doit donner la priorité à la transformation des systèmes énergétiques en énergies renouvelables.

Le sommet sur l'ambition climatique, qui se tiendra le 20 septembre au siège des Nations Unies à New York, examinera les moyens d'accélérer cette transformation.

Voici cinq façons dont cette accélération pourrait se produire :

1. Réorienter les subventions énergétiques des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables

Les subventions accordées aux combustibles fossiles constituent l'un des principaux obstacles financiers à la transition vers les énergies renouvelables.

Le Secrétaire général des Nations Unies n'a cessé de réclamer la fin de tout financement international, public et privé, des combustibles fossiles, l'un des principaux responsables du réchauffement climatique, qualifiant d'« illusoire » tout nouvel investissement dans ce domaine.

« Tous les acteurs doivent s'unir pour accélérer une transition juste et équitable des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, tout en mettant un terme à l'expansion du pétrole et du gaz, ainsi qu'au financement et à l'octroi de licences pour de nouvelles exploitations de charbon, de pétrole et de gaz », a-t-il déclaré.

Le Fonds monétaire international (FMI) a révélé que 5.900 milliards de dollars ont été dépensés pour subventionner l'industrie des combustibles fossiles rien qu'en 2020. Ce chiffre comprend les subventions, les allègements fiscaux et les dommages sanitaires et environnementaux qui n'ont pas été pris en compte dans le coût initial des combustibles fossiles.

Cela représente environ 11 milliards de dollars par jour.

Le transfert des subventions des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables entraîne une réduction de leur utilisation et contribue également à une croissance économique durable, à la création d'emplois, à une meilleure santé publique et à plus d'égalité, en particulier pour les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables du monde entier.

2. Tripler les investissements dans les énergies renouvelables

Selon les estimations, il faudrait investir 4.000 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables jusqu'en 2030 pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Le terme "net zéro" désigne l'équilibre entre le carbone émis dans l'atmosphère et le carbone qui en est retiré.

L'investissement dans les énergies renouvelables coûtera beaucoup moins cher que le subventionnement des combustibles fossiles. La réduction de la pollution et de l'impact sur le climat pourrait à elle seule permettre au monde d'économiser jusqu'à 4.200 milliards de dollars par an d'ici à 2030.

Le financement est là, mais l'engagement et la responsabilité sont nécessaires, en particulier de la part des systèmes financiers mondiaux. Il s'agit notamment des banques multilatérales de développement et d'autres institutions financières, qui doivent aligner leurs portefeuilles de prêts sur l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables.

« Les énergies renouvelables sont la seule voie vers une véritable sécurité énergétique, des prix de l'électricité stables et des possibilités d'emploi durables », a déclaré le chef de l'ONU.

Il a en outre exhorté « tous les gouvernements à préparer des plans de transition énergétique » et encouragé « les PDG de toutes les compagnies pétrolières et gazières à faire partie de la solution ».

3. Faire de la technologie des énergies renouvelables un bien public mondial

Pour que les technologies liées aux énergies renouvelables deviennent un bien public mondial, c'est-à-dire qu'elles soient accessibles à tous et pas seulement aux riches, les efforts doivent viser à supprimer les obstacles au partage des connaissances et au transfert de technologies, y compris les barrières liées aux droits de propriété intellectuelle.

Associées à des générateurs d'énergie renouvelable, les technologies de stockage des batteries peuvent fournir une électricité à la fois fiable et moins chère à des réseaux isolés et à des communautés hors réseau dans des endroits reculés, par exemple en Inde, en Tanzanie et au Vanuatu.

4. Améliorer l'accès mondial aux composants et aux matières premières

Un approvisionnement solide en composants et en matières premières pour les énergies renouvelables change la donne. Un accès plus large à tous les composants et matériaux clés est nécessaire, depuis les minéraux nécessaires à la construction d'éoliennes et de réseaux électriques jusqu'aux éléments nécessaires à la production de véhicules électriques.

L'Autorité internationale des fonds marins des Nations Unies travaille actuellement avec ses États membres sur la manière d'exploiter des ressources minérales aussi abondantes dans les eaux internationales que celles qui sont essentielles à la fabrication des batteries, tout en garantissant une protection efficace de l'environnement marin contre les effets néfastes pouvant résulter des activités liées aux fonds marins.

Il faudra une coordination internationale importante pour étendre et diversifier les capacités de production au niveau mondial. Des investissements plus importants sont nécessaires, notamment dans la formation des personnes, la recherche et l'innovation, ainsi que des incitations à construire des chaînes d'approvisionnement par le biais de pratiques durables qui protègent les écosystèmes.

5. Assurer des conditions de concurrence équitables pour les technologies liées aux énergies renouvelables

Si la coopération et la coordination au niveau mondial sont essentielles, les cadres politiques nationaux doivent être réformés de toute urgence pour rationaliser et accélérer les projets d'énergie renouvelable et catalyser les investissements du secteur privé.

La technologie, les capacités et les fonds nécessaires à la transition vers les énergies renouvelables existent, mais des politiques et des processus doivent être mis en place pour réduire les risques du marché afin de permettre et d'encourager les investissements, tout en évitant les goulets d'étranglement et la bureaucratie.

Les contributions déterminées au niveau national, ou les plans d'action individuels des pays pour réduire les émissions et s'adapter aux impacts climatiques, doivent fixer des objectifs en matière d'énergies renouvelables qui s'alignent sur l'objectif de limiter l'augmentation des températures mondiales à 1,5 °C (2,7 °F) par rapport aux niveaux préindustriels.

Pour y parvenir, on estime que la part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité doit passer de 29% aujourd'hui à 60% d'ici à 2030.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

12 septembre 2023 à 09:52

