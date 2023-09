KBI Biopharma, Inc. étend son portefeuille mondial avec le lancement de SUREmAbtm, qui permet d'accélérer le développement et la fabrication d'anticorps monoclonaux





KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui le lancement de SUREmAbtm, une offre basée sur la robustesse de la SUREtechnology Platformtm de KBI, qui permet le développement et la fabrication optimisés, sûrs et économiques d'anticorps monoclonaux.

SUREmAb est une offre globale, intégrée verticalement, conçue pour minimiser les délais de développement des fabricants mondiaux de produits biopharmaceutiques, permettant le développement de banques de cellules de recherche en seulement 9 semaines et permettant aux clients de passer de l'ADN à des substances médicamenteuses conformes aux bonnes pratiques de fabrication en seulement 11 mois. De plus, SUREmAb est conçue pour obtenir des titres jusqu'à 10 g/L avec un flux de travail à moindre coût afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle et de maximiser le retour sur investissement.

« SUREmAb représente non seulement l'aboutissement de plusieurs décennies d'expertise dans la production de produits biologiques, mais aussi notre vision pour l'avenir du développement d'anticorps monoclonaux », a déclaré Sigma Mostafa, directeur scientifique chez KBI. « À une époque où le temps, l'efficacité et l'innovation convergent, nous sommes fiers de lancer une plateforme qui non seulement permet d'accélérer le parcours de développement mais aussi est de haute qualité et économique, dès le début. Chez KBI, nous croyons en l'anticipation de l'évolution des marchés et dans des solutions innovantes qui relèvent aujourd'hui les défis de demain, et SUREmAb témoigne de cet engagement. »

Annoncée pendant la convention BIO International 2023, la consolidation opérationnelle de KBI Biopharma et Selexis a joué un rôle important dans les opérations qui alimentent la technologie SUREmAb, permettant à KBI de rationaliser les processus et d'offrir une plus grande efficacité dans le développement et la fabrication d'anticorps monoclonaux. Cette offre renforce l'expertise industrielle de KBI et son positionnement au sein des marchés mondiaux en s'appuyant sur plus de 15 années de leadership dans le développement d'anticorps monoclonaux, avec plus de 150 projets uniques d'anticorps monoclonaux thérapeutiques et 7 anticorps monoclonaux commercialisés mettant à profit la SUREtechnology Platform.

« Nous reconnaissons la nécessité d'être un partenaire solide pour les clients avec des thérapies novatrices, de sorte qu'ils aient les meilleures chances de toucher autant de patients que possible », a déclaré J.D. Mowery, PDG de KBI. « L'accès simplifié à SUREmAb et la fabrication en cours avec KBI témoignent de notre volonté d'aider l'industrie à faire tomber un obstacle majeur au développement. »

SUREmAb est conforme aux normes réglementaires mondiales, garantissant des expériences fluides lors du ciblage de marchés réglementés par la FDA des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA).

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d'une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Des partenaires dans le monde entier utilisent les technologies de KBI pour faire passer plus de 400 médicaments candidats au stade du développement préclinique et clinique et fabriquer dix produits commerciaux. En s'appuyant sur des capacités d'analyse de classe mondiale et des compétences scientifiques et techniques approfondies, KBI propose des services efficaces aussi bien en matière de développement de processus que de fabrication clinique et commerciale, régie par les bonnes pratiques de fabrication actuelles, et ce, dans le cadre de programmes relatifs aux mammifères, aux microbes et aux thérapies cellulaires. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI aide ses partenaires à faire passer des médicaments candidats au stade de la commercialisation. KBI dessert ses partenaires mondiaux via huit sites en Europe et aux États-Unis. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kbibiopharma.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :