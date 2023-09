Annonce par le CN de l'amélioration du service intermodal Falcon Premium





MONTRÉAL, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui l'amélioration de son service intermodal Falcon Premium. Le CN a déclaré que les récents changements opérationnels apportés par son partenaire d'affaires, Union Pacific, permettront de réduire le temps de parcours d'une journée complète pour les clients qui utilisent le service Canada-États-Unis-Mexique.



« Le CN a le plaisir d'offrir aux clients de réduire le temps de parcours d'une journée complète pour le service intermodal déjà rapide Falcon Premium », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « Je suis convaincue que les premiers résultats du service Falcon, combinée à notre vitesse et à notre fiabilité, favoriseront la croissance de manière soutenue de ce service. »

Le service intermodal Falcon Premium est un service Mexique-États-Unis-Canada de premier ordre offrant une liaison sans rupture à Chicago, en Illinois. Il raccorde directement tous les points d'origine du CN au Canada et à Détroit, au Michigan, aux terminaux de GMXT au Mexique : Monterrey (Nuevo León) et Silao (Guanajuato). Ce service profite aux clients du service intermodal qui expédient des pièces automobiles, de la nourriture, du fret de tout genre, des électroménagers et des produits à température contrôlée.

Le service Falcon Premium combine les avantages de chaque partenaire. Le service sans rupture exploite les meilleurs temps de parcours de GMXT entre Silao, à Guanajuato, et Eagle Pass, au Texas, l'excellent itinéraire d'Union Pacific entre le Texas et Chicago, ainsi que le service de premier ordre du CN reliant Chicago à tous les points au Canada au moyen de la voie de contournement de l'EJ&E à Chicago.

Ce nouveau service innovant permet de maximiser les poids de chargement entre le Mexique et le Canada pour offrir un service plus efficace aux clients. Le service intermodal Falcon Premium permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une diminution des milles ferroviaires parcourus et à un accroissement du remplacement du transport routier par le transport ferroviaire.

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume», « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Directeur principal Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692 514 399-0052 [email protected] [email protected]

12 septembre 2023 à 11:35

