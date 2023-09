Concours philanthropique 2023 - 500 000 $ EN DONS POUR SOUTENIR DES PROJETS ÉDUCATIFS





QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Toujours aussi socialement impliqué, iA Groupe financier lance la 7e édition de son concours philanthropique pancanadien auprès des organismes de charité oeuvrant en santé, en environnement, en éducation et dans le milieu social communautaire, qui présenteront un projet éducatif et porteur. Du 12 septembre au 16 octobre prochain, les organismes qui auront soumis les propositions les plus inspirantes en répondant à la question « Que feriez-vous avec un don de 100 000 $? » se partageront un total de 500 000 $ pour développer des projets ou poursuivre leur mission.

« L'éducation est un puissant levier pour réduire la pauvreté, pour améliorer la santé et pour favoriser l'égalité et le bien-être dans notre société. Cette année, nous encourageons les organismes qui proposent un projet éducatif et porteur afin qu'ils puissent faire une différence dans la vie des gens. L'éducation, c'est l'avenir et nous sommes heureux de contribuer à le bâtir par le biais de ce concours », explique Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Au terme de la période d'inscriptions, le 16 octobre prochain, un total de douze organismes seront retenus par le jury puis présentés au grand public dès le 7 novembre. La population sera alors appelée à se prononcer sur les projets qu'elle juge les plus inspirants. Rappelons que les organismes sont regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Nord/Atlantique), afin d'assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays. Les quatre organismes ayant reçu le plus de votes dans leur région respective remporteront chacun un don de 100 000 $. Les huit autres finalistes recevront quant à eux 10 000 $ chacun. Le dévoilement des gagnants aura lieu entre le 11 et le 14 décembre prochain.

LES DATES À RETENIR

Du 12 septembre au 16 octobre : inscription des organismes

Du 16 octobre au 6 novembre : sélection par le jury des douze projets qui seront présentés au grand public

Le 7 novembre : annonce des 12 finalistes et début des votes

Du 7 novembre au 1 er décembre : période de vote du public

décembre : période de vote du public Du 11 au 14 décembre : annonce des gagnants

Rappelons que la première édition du concours a vu le jour à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire de iA Groupe financier en 2017. Depuis, l'entreprise en a fait un concours annuel récurrent où une nouvelle thématique est ciblée chaque année afin d'aider un maximum d'organismes.

Tous les détails du concours et la liste complète des critères d'admissibilité sont disponibles à l'adresse concours-dons.ia.ca.

NOTRE AMBITION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre ambition en développement durable est d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés.

Le développement durable est une priorité qui guide nos réalisations au quotidien en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ce dont nous témoignons avec l'utilisation du pictogramme iA Durable.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

