TREMBLEMENT DE TERRE AU MAROC MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 12 septembre 2023 à compter de 10 h, et ce, jusqu'à 19 h le jour même. Le drapeau sera mis en berne en mémoire des victimes du tremblement de terre survenu au Maroc le 8 septembre 2023. De plus, l'éclairage de mise en berne du parlement sera en fonction du mardi 12 septembre au crépuscule jusqu'au mercredi 13 septembre à l'aube.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances aux proches des victimes. Mme Nathalie Roy souhaite également transmettre ses meilleures pensées aux personnes touchées par le séisme au Maroc de même qu'aux personnes d'origine marocaine établies au Québec.

