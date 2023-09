900 000 $ sont accordés à Forêt d'Arden pour la poursuite des activités de Carbone Scol'ERE





QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette, est fier d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 900 000 $ à la coopérative de solidarité Forêt d'Arden (COOP FA) pour soutenir la poursuite du projet Carbone Scol'ERE. Il s'agit d'un projet éducatif qui, en encourageant de nouvelles habitudes de vie et de consommation chez les jeunes et leurs familles, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement a déjà apporté son soutien à deux phases précédentes du projet Carbone Scol'ERE, lui accordant des subventions respectives de 500 000 $ et de 1,5 M$. Grâce à ces fonds, Carbone Scol'ERE a pu toucher près de 2 000 classes à travers le Québec, sensibilisant ainsi plus de 10 % des élèves en fin de primaire. Jusqu'à présent, 40 754 jeunes ont participé aux activités du projet. Avec cette nouvelle aide financière, le projet pourra étendre ses activités et rejoindre 520 classes supplémentaires en un an, touchant ainsi plus de 10 750 élèves.

Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise notamment à appuyer la mise en oeuvre d'initiatives de sensibilisation et de mobilisation dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.

« COOP FA joue un rôle important dans l'éducation relative à l'environnement au sein des écoles et des familles. En effet, les jeunes représentent le vecteur de changement le plus efficace dans leurs propres familles. Notre gouvernement est fier de soutenir son initiative phare, Carbone Scol'ERE, pour la troisième fois. Ce projet incarne parfaitement notre engagement à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux cruciaux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'environnement est l'une des priorités pour nos jeunes. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les élèves de 2 000 classes seront sensibilisés à la consommation et aux nouvelles habitudes de vie. C'est une excellente nouvelle que l'école puisse les initier à l'économie durable. Je suis très fier que ce beau projet de la COOP FA soit de chez nous, à Lévis. Félicitations et merci à tous pour votre implication! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

