« Promouvoir la santé, le bien-être et la communauté : Gowalking.com unit les marcheurs sportifs du monde entier pour un monde meilleur »





BOCA RATON, Floride, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui marque le lancement de Gowalking.com, une start-up innovante fondée par Jeremy Goldstein, dont la mission est de connecter et dynamiser les quelque 1,2 milliard de marcheurs sportifs dans le monde en fournissant une plateforme simple et innovante pour trouver et rejoindre des groupes de marcheurs locaux et obtenir les dernières informations sur la marche sportive. Gowalking.com vise à favoriser les bienfaits pour la santé physique et mentale en promouvant la marche en tant qu'activité collective, en rassemblant les marcheurs rapides, les marcheurs lents, les marcheurs nordiques, les marcheurs méditatifs (Hot Girl Walkers), les marcheurs Taylor Swift et les amateurs de toutes sortes.

Gowalking.com se veut une force unificatrice dans la société, en promouvant le bonheur, la revigoration et l'unité mondiale. Jeremy a expliqué : « Je n'aime pas le clivage entre démocrates et républicains, entre Fox News et CNN, entre conservateurs et libéraux... Je suis convaincu que nous avons tous besoin de vivre ensemble, et marcher ensemble nous permet de nous unifier. » Dans le style d'Elle Woods, du film La Revanche d'une blonde, Jeremy Goldstein a ajouté : « La marche est un excellent exercice. L'exercice vous donne des endorphines. Les endorphines rendent heureux. Les gens heureux ne tirent pas sur leurs voisins. »

La marche n'est pas seulement une question de forme physique ; c'est un élément essentiel de la santé et du bien-être de la communauté, qui améliore la qualité de vie en général. C'est une activité accessible à tous, indépendamment de toute appartenance ethnique, classe sociale, capacité ou identité. Gowalking.com aspire à réunir les clubs de marche du monde entier, à promouvoir la santé et le bien-être et, en définitive, à contribuer à un monde plus sain et plus heureux.

Jeremy Goldstein, cofondateur de Gowalking.com avec ses enfants David, Daniel et Samuel, met sa grande expérience au service de l'entreprise. Auparavant copropriétaire et PDG de Navitar, Inc. il a réussi à vendre l'entreprise en 2022 dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. Au fil des ans, M. Goldstein a participé à diverses activités sportives, notamment le marathon de Boston, l'Ironman de Lake Placid, les courses Spartan Mudder et de nombreux triathlons de 113 kilomètres. Sa passion pour la marche rapide et son engagement en faveur de la santé, du bien-être et de la communauté l'ont amené à créer Gowalking.com.

Rejoignez Gowalking.com dès aujourd'hui et faites un pas vers un monde plus sain, plus heureux et plus solidaire. Marchez ensemble, connectez-vous et créez un avenir meilleur pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2203400/Gowalking_LLC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2203401/Gowalking_LLC_Logo.jpg

12 septembre 2023 à 10:30

