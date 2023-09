Anna Danilina, de la Fédération de tennis du Kazakhstan remporte l'US Open de tennis





ASTANA, Kazakhstan, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Anna Danilina et la joueuse finlandaise Harri Heliovaara ont remporté le titre en double mixte de l'US Open 2023.

En finale, le duo kazakhstanais-finlandais a vaincu les têtes de série américaines Jessica Pegula et Austin Krajicek 6-3, 6-4.

Classée 29e en double sur le circuit Hologic WTA Tour, Anna Danilina a remporté son premier Grand Chelem et a offert au Kazakhstan son premier titre en double mixte.

« Je n'ai pas de mots, a déclaré Anna Danilina. C'était une aventure incroyable. Cela a été un plaisir. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. »

Au cours de la cérémonie de remise des prix, Anna Danilina a également félicité ses adversaires, exprimé sa gratitude à l'égard de sa partenaire Harri Heliovaara et remercié ses fans, les organisateurs du tournoi et son équipe pour leur soutien.

« Je tiens à remercier Bulat Utemuratov, notre président de la Fédération de tennis, qui est venu ici aujourd'hui, ainsi que toute la fédération qui m'a soutenue, moi et le tennis, au Kazakhstan. Ce fut une opportunité incroyable, et je suis si heureuse que nous ayons remporté ce titre pour la toute première fois ! » a-t-elle ajouté.

Bulat Utemuratov , le président de la Fédération de tennis du Kazakhstan et vice-président de la Fédération internationale de tennis a également commenté la victoire d'Anna Danilina ; il a déclaré : « C'est une première victoire de Grand Chelem pour Anna Danilina et un nouveau succès pour le tennis kazakhstanais ! Anna est la meilleure joueuse de double de notre pays et son exploit nous rend plus confiants quant aux prochains Championnats du monde par équipes de la Coupe Billie Jean King, où Danilina sera l'une des leaders de l'équipe nationale de tennis du Kazakhstan. »

Il a ajouté : « L'an dernier, elle a participé à la finale de l'Open d'Australie, mais elle n'est malheureusement pas revenue à la maison avec une victoire. L'expérience, la persévérance et un niveau de jeu élevé lui ont valu le titre de double mixte du Grand chelem cette année. Les progrès constants d'Anna nous rendent très optimistes quant aux victoires qui l'attendent. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206742/Kazakhstan_Tennis_Federation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2206741/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg

12 septembre 2023 à 10:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :