Schneider Electric nomme Emily Heitman Présidente au Canada





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Emily Heitman au poste de Présidente de Schneider Electric au Canada à compter du 1er octobre 2023. Emily succède à Adrian Thomas, qui a annoncé son départ en juin pour assumer un nouveau rôle de PDG de Hammond Power Solutions.

En tant que Présidente de Schneider Electric au Canada, Emily travaillera en partenariat avec l'équipe dirigeante du pays pour piloter les initiatives stratégiques de Schneider Electric et accélérer la croissance dans l'ensemble des activités de gestion de l'énergie et d'automatisation de la société au Canada.

« Le leadership fort d'Emily et son expérience dans l'industrie feront passer notre société à la prochaine phase de croissance au Canada, tout en renforçant la collaboration avec notre écosystème de clients et de partenaires », a déclaré Aamir Paul, Président des Opérations en Amérique du Nord pour Schneider Electric. « Au-delà de sa vaste expérience sur le marché, Emily se passionne pour l'efficacité énergétique, la durabilité, la diversité et l'autonomisation, ce qui renforcera notre culture axée sur les personnes et amplifiera notre innovation ainsi que notre vitalité sur le marché canadien. »

Emily a rejoint Schneider Electric en 2017. Dans son dernier rôle en tant que vice-présidente directrice des Solutions d'alimentation et ASCO aux États-Unis, elle a mené la société dans une période de forte croissance pour le portefeuille de solutions et de services basse et moyenne tension. Avant son arrivée au sein de Schneider Electric, Emily a occupé des postes de direction et de gestion des opérations clés chez ABB et Eaton (anciennement Cooper Industries).

Emily sera basée à Toronto, au Canada. Elle est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie industrielle de l'université d'Auburn et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université de Marquette.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de donner à chacun les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité pour tous. C'est ce que nous appelons Life Is On. Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité. Nous progressons sur la voie de la transformation numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie et les terminaux pour connecter les produits, les contrôles, les logiciels et les services au nuage tout au long du cycle de vie, permettant une gestion intégrée pour les entreprises, les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. www.se.com/ca

12 septembre 2023 à 09:35

