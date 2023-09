The LYCRA Company organise des séminaires en solutions durables





The LYCRA Company, un chef de file mondial du développement de fibres innovantes et durables et de solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels, annonce aujourd'hui que deux de ses employés feront une présentation dans le cadre du 62e Dornbirn Global Fiber Congress (GFC). L'événement annuel se déroule du 13 au 15 septembre à la Kulturhaus de Dornbirn, en Autriche. Ces présentations couvrent deux initiatives clés dans la feuille de route et la vision de la plateforme Planet Agenda de The LYCRA Company et des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

La fibre « Industrially-Compostable LYCRA® Fiber » sera présentée dans le hall A le 13 septembre à 14h20 CEST par Nicholas Kurland, Ph.D., responsable de la stratégie d'innovation chez The LYCRA Company. Le marché des soins personnels a été transformé par l'arrivée des fibres extensibles dans les couches pour améliorer l'ajustement et la performance ; cependant, à ce jour, il existe peu d'axes pour éviter la mise en décharge en fin de vie. Cette discussion propose une solution pour les vêtements d'hygiène à usage unique, axée sur la mise à niveau de l'élasthanne avec une fibre industriellement compostable, afin d'améliorer la compatibilité avec les flux de déchets durables.

« Nos efforts ont permis d'obtenir une nouvelle fibre ayant des caractéristiques de dégradation accélérée, sans compromettre la performance ni la qualité attendues de la fibre LYCRA HyFit® », déclare Kurland. « Cette avancée technologique constitue une étape nécessaire vers la production de couches prêtes pour le compostage, améliorant ainsi la durabilité et relevant un défi clé présenté par les vêtements à usage unique. »

Jean Hegedus, directrice du développement commercial durable chez The LYCRA Company, fera une présentation sur le thème « Recyclabilité des vêtements avec des fibres extensibles : défis et solutions ». Bien que les vêtements fabriqués avec des fibres extensibles apportent aux consommateurs diverses améliorations en termes de confort, de style et d'ajustement, ils peuvent également poser des défis uniques aux marques, aux détaillants et à leurs chaînes de valeur qui s'efforcent de promouvoir un modèle commercial circulaire. Cette présentation passe en revue les solutions pour les vêtements contenant de l'élasthanne et/ou de l'élastomultiester et propose un écosystème de solutions nécessaires à la commercialisation des technologies extensibles recyclables. La présentation se déroulera dans le hall A le 13 septembre à 13h30 CEST.

« Nous sommes ravis de partager les résultats de deux essais ? l'un sur le recyclage du polyester et de la fibre LYCRA®, et l'autre sur le recyclage d'un mélange de tissus en polyester et fibre LYCRA® T400®», conclut Hegedus. « Nous sommes très encouragés par ces résultats, qui jettent selon nous les bases du développement d'un système plus circulaire avec nos gammes de solutions extensibles. »

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l'habillement et des soins personnels et possède des marques grand public et commerciales de premier plan : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables, son support marketing et sa plateforme LYCRA ONEtm. The LYCRA Company se concentre sur l'ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lycra.com.

LYCRA®, LYCRA HyFit® et LYCRA® T400® sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

