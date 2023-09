TELUS International fait partie de la Constellation ShortListMC dans la catégorie des services d'exploitation de l'expérience client à l'échelle mondiale





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), entreprise novatrice et chef de file en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, dont des solutions d'intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales et créatrices de marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès Constellation ShortListMC 2023 dans la catégorie des services d'exploitation de l'expérience client à l'échelle mondiale. Cette marque de reconnaissance vient souligner sa prestation de premier plan pour répondre aux exigences essentielles des initiatives de transformation des organisations qui adoptent les technologies les premières ou qui suivent les tendances rapidement.

« C'est pour nous un honneur d'être désignés encore une fois par Constellation Research comme un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées novatrices qui assurent une expérience client hors pair, a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction, TELUS International. Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, les mises en oeuvre technologiques stratégiques, les transformations numériques et les expériences client uniques sont devenues un facteur de réussite déterminant. La solide gamme de solutions d'expérience client numériques de bout en bout de pointe offertes par notre entreprise comprend des services-conseils en matière de solutions numériques et la conception de l'expérience utilisateur, des services d'IA générative, des solutions de données d'IA et l'automatisation intelligente. Ainsi, nous pouvons créer des expériences client dynamiques, évolutives, personnalisées et emballantes pour les marques que nous soutenons. »

« Les 6 000 acheteurs et plus qui font appel à Constellation ont amorcé un processus de rationalisation et d'optimisation de leurs investissements. Les directeurs de l'expérience client procèdent actuellement à la consolidation de leurs ressources et réduisent le nombre de fournisseurs auxquels ils font appel, affirme R. "Ray" Wang, président du conseil et fondateur de Constellation Research. Tout en adoptant des plateformes bien établies, ils cherchent aussi à tirer profit des meilleures solutions qui soient, celles qui les doteront de capacités commerciales uniques sur le marché. Notre palmarès de cette année tient compte de cette transformation et met en valeur les solutions qui se démarquent véritablement. »

Constellation Research conseille les dirigeants sur l'utilisation de technologies déstabilisatrices pour transformer les modèles d'affaires et simplifier les processus opérationnels. Les produits et services figurant sur la Constellation ShortList respectent les critères de la catégorie, définis au moyen de sondages auprès des clients, de discussions avec les partenaires, de références des clients, de projets de sélection de fournisseurs, de la part de marché et de recherche interne. La gamme de produits est mise à jour au moins une fois par année, si l'équipe d'analystes le juge nécessaire selon les conditions du marché.

Pour en savoir plus sur les solutions d'expérience client numériques de pointe de TELUS International, visitez : telusinternational.com.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé et d'autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, consultez telusinternational.com/fr.

