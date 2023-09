Selon le nouveau groupe de travail, la majorité des Canadiens veulent une solution à la crise de l'habitation compatible avec le climat





TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Selon le Groupe de travail pour l'habitation et le climat, qui a publié les résultats d'un sondage dans le cadre de son lancement officiel aujourd'hui, plus de quatre Canadiens sur cinq souhaitent que les nouveaux logements construits soient résilients aux impacts des changements climatiques. Le sondage montre que les Canadiens sont de plus en plus alarmés par les difficultés en lien avec l'abordabilité en habitation ainsi que celles en lien avec l'accroissement de la crise climatique, et se tournent vers tous les niveaux de gouvernement et de l'industrie pour trouver une solution.

Les résultats du sondage ont été publiés par le nouveau Groupe de travail pour l'habitation et le climat, dirigé par les coprésidents Lisa Raitt, ancienne chef adjointe du Parti conservateur du Canada, et Don Iveson, ancien maire d'Edmonton. Le groupe indépendant comprend quinze experts en habitation venant de partout au Canada et formulera des recommandations aux gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux pour résoudre la crise de l'habitation au Canada d'une manière à minimiser les répercussions sur le climat.

Le Canada doit remédier à une pénurie en habitations estimée à 5,8 millions de logements d'ici 2031. « Cela représente jusqu'à 35 % du parc résidentiel existant au Canada qui devra être ajouté à nouveau au cours des prochaines années », a déclaré la coprésidente Lisa Raitt. « Nous devons de toute urgence réaliser ces 5,8 millions unités de logements, tant du point de vue de l'accessibilité financière que du point de vue climatique. »

Le Groupe de travail, composé d'anciens maires de villes, d'urbanistes, de promoteurs, de banquiers, d'économistes et de professionnels en habitation, se réunira jusqu'en avril 2024 pour élaborer et défendre des recommandations politiques. Celles-ci garantiront que les nouveaux logements seront abordables, résilients aux impacts climatiques et alignés avec les politiques d'objectif de pollution nette zéro du Canada.

« Il existe des moyens de construire de nouveaux logements abordables, écologiques et intelligents », a déclaré le coprésident Don Iveson, « Ce groupe de travail existe pour aider les gouvernements à permettre le meilleur type de croissance du parc résidentiel. »

« La complexité des problèmes en habitation exige rigueur et imagination. Le public est prêt à entendre parler de vrais enjeux et de solutions conséquentes. », a ajouté Adam Mongrain, directeur - habitation à Vivre en Ville, un des experts du groupe de travail.

Le Groupe de travail pour l'habitation et le climat rassemblera ce mois-ci les analyses de ses partenaires de recherche et prévoit rencontrer les décideurs fédéraux, provinciaux et municipaux au cours des prochaines semaines pour partager des idées et formuler des recommandations de politiques publiques. Son travail culminera avec un plan politique pour une croissance du parc résidentiel sans répercussions sur le climat, qui sera publié au printemps.

Pour plus d'informations et la liste actuelle des membres du Groupe de travail : www.habitationetclimat.ca

