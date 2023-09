Axon, l'un des leaders mondiaux des technologies connectées au service de la sécurité publique, fait l'acquisition de Sky-Hero, spécialiste belge des véhicules sans pilote en intérieur.





BRUXELLES, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Axon (Nasdaq : AXON), l'un des leaders mondiaux dans le secteur des technologies connectées au service de la sécurité publique, annonce l'acquisition de l'entreprise belge Sky-Hero. Grâce à cette acquisition, Axon va pouvoir désormais intégrer les connaissances et l'expertise de ce leader bruxellois de l'innovation en matière de robots tactiques sans pilote destinés à une utilisation en intérieur. Les robots en question incluent, plus spécifiquement, des drones et des véhicules terrestres sans pilote. Avec ce rachat, Axon renforce sa présence en Belgique. Dans le même temps, Sky-Hero peut continuer à se développer sur le marché de la robotique pour la sécurité publique, un secteur actuellement en pleine croissance.

Axon a pour mission de préserver des vies. Sa démarche s'appuie sur une conviction : la technologie peut contribuer à la désescalade et donc prévenir toute forme de violence léthale. En Belgique, Axon distribue des caméras-piétons, des technologies connectées et des PIE TASER aux forces de police.

La robotique au service de la sécurité

En matière de sécurité publique, la robotique joue un rôle de plus en plus prépondérant. Les véhicules aériens sans pilote (UAV), mieux connus sous le nom de drones, et les véhicules terrestres sans pilote (UGV) suscitent, plus particulièrement, un intérêt croissant. Aujourd'hui, en matière de sécurité publique, la première ligne d'intervention dépend largement de l'interaction humaine, ce qui peut représenter une menace dans les contextes non identifiés. Les véhicules sans pilote peuvent assurer une première ligne de reconnaissance de la situation et, dans certaines circonstances menaçantes, de communication capable d'amorcer le processus de désescalade, avant toute intervention humaine éventuelle.

Sky-Hero à la pointe de l'innovation

Pour répondre à l'importance croissante de ces véhicules sans pilote, Axon a récemment acquis Sky-Hero, une société innovante de premier plan, basée à Bruxelles et spécialisée dans les drones tactiques et les UGV. L'entreprise se concentre principalement sur l'utilisation de ces outils en intérieur. Les robots de Sky-Hero sont actuellement utilisés par des équipes tactiques d'élite des principales forces de l'ordre et agences militaires aux quatre coins du monde. L'acquisition de Sky-Hero vient compléter les investissements réalisés jusqu'à présent par Axon dans cette catégorie de la désescalade qui ne cesse de gagner en importance. Axon peut ainsi continuer à y développer ses activités et ses compétences.

Évolution et adaptation

La mission de Sky-Hero consiste à développer des produits de pointe dans le but de maintenir la sécurité et de remplir des missions stratégiques. L'expertise d'Axon sur ce marché offre la possibilité de faire évoluer ces produits pour le secteur de la sécurité publique. Sky-Hero conserve ses activités en Belgique. À court terme, l'entreprise entend même recruter des ingénieurs, dans le cadre d'une procédure accélérée, afin de faire face à la croissance prévue. L'objectif est de continuer à développer la nouvelle génération de véhicules sans pilote entièrement en interne. L'accent sera mis sur l'automatisation, les vols sans pilote, la vision par ordinateur et les technologies mécaniques et électroniques les plus récentes.

« Savoir que le vaste système de produits de Sky-Hero peut jouer un rôle dans les initiatives globales d'Axon visant à protéger des vies, et ainsi rendre l'utilisation des balles obsolète, est incroyablement motivant, et nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Axon », déclare Yves Coppye, fondateur de Sky-Hero.

« L'acquisition de Sky-Hero réaffirme la mission d'Axon, celle de protéger des vies. Notre démarche s'appuie sur une conviction : la technologie peut contribuer à la désescalade et donc prévenir toute forme de violence léthale. Cet investissement dans le savoir-faire belge est une étape importante dans la consolidation de notre présence en Belgique et le renforcement de notre coopération avec les forces de police », conclut Wouter Vandendael, Responsable Axon Belgique.

Contact Presse:

Corinne Clark

Senior Public Relations Manager Axon

[email protected]

12 septembre 2023 à 01:30

