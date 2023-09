EVE Energy fait sensation à l'IAA Mobility 2023 grâce à ses solutions de cellules de puissance phares





MUNICH, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le salon international de l'automobile et de la mobilité intelligente (IAA MOBILITY 2023) a officiellement démarré à Munich, en Allemagne, le 4 septembre, et EVE Energy, l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion, a fait sensation avec ses solutions de cellules de puissance pour les véhicules de tourisme. La société a également organisé sur son stand un événement de lancement très attendu sur le thème « ?-SYSTEM: Less but More » (système ? : faire plus avec moins)

L'événement a mis en lumière les avancées révolutionnaires d'EVE Energy dans le domaine des batteries cylindriques au cours des 20 dernières années. Alexander Holden, vice-président senior du département des fabricants d'équipement d'origine d'EVE Power International, était présent pour présenter la société et sa mission au cours de l'événement, tandis que Xu Yuhong, vice-président de l'Institut de recherche sur les systèmes de batteries d'EVE Energy, a également prononcé un discours à l'intention des participants. Depuis son lancement, la technologie innovante de la société a suscité l'intérêt de nombreux clients, attirés par les performances supérieures des batteries, l'efficacité de la fabrication et la rentabilité.

EVE Energy a réussi à normaliser les processus de conception, de fabrication et de recyclage des piles cylindriques de grande taille. En termes de conception, les batteries cylindriques de 46 mm de diamètre peuvent être réglées en hauteur pour s'adapter à différents modèles de véhicules, des berlines des segments A, B ou C aux SUV. En ce qui concerne la fabrication, le temps de production des grandes batteries cylindriques a été réduit à sept jours seulement, ce qui a permis de rationaliser le processus de 30 % par rapport aux méthodes traditionnelles. L'efficacité de la production a ainsi été multipliée par 40 par rapport aux lignes d'assemblage de batteries conventionnelles, ce qui répond aux exigences de l'ère de la production de masse.

Plusieurs types de grandes cellules cylindriques sont déjà entrés dans la phase d'essai de l'échantillon C. La millionième grande batterie cylindrique de la série 46 de l'entreprise a été produite en juin. La production devrait atteindre deux millions d'unités dans le courant du mois, tandis que des batteries cylindriques de grande taille sont produites depuis le mois d'août.

Sur un marché des batteries de puissance en évolution rapide, les consommateurs se concentrent de plus en plus sur l'endurance des batteries et les capacités de recharge rapide, tout en mettant l'accent sur des valeurs durables telles que les faibles émissions de carbone et la durabilité environnementale. EVE Energy s'est engagée à utiliser des sources d'énergie durables et des matériaux recyclés afin d'atteindre la neutralité carbone pour ses produits cylindriques de grande taille.

Les batteries cylindriques utilisées dans le ?-SYSTEM ont été conçues pour maximiser l'efficacité de la production tout en minimisant la consommation d'énergie globale du véhicule. Grâce à sa conception hautement intégrée et à l'utilisation de matériaux légers, ce système est doté d'une capacité de charge rapide, qui ne prend que neuf minutes à température ambiante pour passer d'un état de charge de 10 % à 80 %, et le courant de charge maximal est de 6,3 °C. Même à des températures basses de -10 °C, le système ? ne prend que 20 minutes pour passer d'un état de charge de 10 % à 80 % avec un courant de charge maximal de 4,5 °C, et la vitesse de chauffage peut atteindre 2 °C/min.

EVE Energy estime que la sécurité est l'attribut naturel des batteries de puissance, et le ?-SYSTEM est conçu avec trois stratégies de sécurité pour atteindre cet attribut : la première est la fixation, pour assurer l'intégrité mécanique des composants du pack et des cellules dans n'importe quelle condition d'utilisation, la deuxième est le dégazage, pour s'assurer que toutes les cellules ne peuvent s'évacuer que par le fond de la cellule dans n'importe quelle condition d'utilisation, la troisième est le refroidissement, pour s'assurer que les températures des cellules environnantes peuvent être gérées en dessous de 50 °C. Au cours de sa présentation, Xu Yuhong a montré une vidéo montrant que le système ? peut créer une ventilation de cellule en 4 millièmes de seconde et libérer 90 % de l'enthalpie en 2,98 secondes, empêchant ainsi la propagation de la chaleur. En outre, le système est doté d'une structure de refroidissement unique en forme de ? pour construire la voie de transfert de chaleur à droite, à gauche et en haut des cellules individuelles, ce qui garantit la fiabilité de la capacité de charge rapide et la sécurité thermique.

Les produits cylindriques de grande taille de l'entreprise sont conçus pour révolutionner l'électrification des transports en réduisant les coûts globaux de la société et en offrant aux clients une empreinte carbone plus faible et une expérience de voyage plus pratique. La société étudie et innove en permanence dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, dans le but de fournir des produits de meilleure qualité et des solutions plus écologiques, plus durables et plus fiables à ses clients du monde entier. Ensemble, EVE Energy travaille à un avenir plus radieux et plus durable pour le transport écologique.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 990 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 910 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ».

Pour en savoir plus sur EVE Energy, veuillez consulter le site https://www.evebattery.com/en .

