Transport Nanuk inc. et Groupe NEAS inc. annoncent la nomination de Daniel Dagenais à titre de Président et Chef de la direction





IQALUIT, NU et MONTRÉAL et KUUJJUAQ, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Transport Nanuk inc. et le Groupe NEAS inc. (Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc./Nunavik Eastern Arctic Shipping Inc./NEAS inc.), des fournisseurs spécialisés en services de réapprovisionnement maritime dans la région de l'est de l'Arctique, ont le plaisir d'annoncer la nomination de Daniel Dagenais à titre de Président et chef de la direction, à compter du 10 octobre 2023. Gestionnaire chevronné du domaine maritime, M. Dagenais mettra à contribution son approche stratégique et sa grande expertise opérationnelle au Groupe NEAS. M. Dagenais remplacera Suzanne Paquin, qui a annoncé sa décision de prendre sa retraite.

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Dagenais au sein du Groupe NEAS, » a déclaré Leo Charriere, Président du conseil de Transport Nanuk inc., et associé directeur de Groupe NEAS inc. Sa vaste expérience et sa grande connaissance de l'industrie maritime contribueront à la mission du Groupe NEAS, soit de fournir un service hors pair aux communautés nordiques que nous desservons. J'aimerais remercier Mme Suzanne Paquin, Présidente du Groupe NEAS depuis les 25 dernières années, qui prendra sa retraite après une brillante carrière. Mme Paquin a assuré la croissance de l'entreprise en forgeant des partenariats solides avec les communautés, les clients et les parties prenantes et je souhaite rendre hommage à son leadership, son dévouement et son legs », a ajouté M. Charriere.

Comptant 30 ans d'expérience dans le secteur maritime, M. Dagenais est reconnu pour sa grande profondeur d'expertise et son habileté à favoriser l'excellence opérationnelle. Il occupait récemment le poste de Vice-président à la performance portuaire et au développement durable au Port de Montréal, où il veillait à la planification du territoire portuaire, à l'innovation, aux opérations maritimes et à la continuité des opérations.

« M. Dagenais est un leader collaboratif doté d'un fort engagement envers les gens et les communautés », a dit M. Raymond Mickpegak, Président du conseil de Groupe NEAS inc. Il sera un atout important pour la mission du Groupe NEAS, soit de livrer des biens aux communautés de l'Arctique, tout en dirigeant nos efforts de développement durable. »

« Je suis ravi de me joindre au Groupe NEAS et j'ai hâte de travailler avec l'équipe en place pour poursuivre le développement des services essentiels, au bénéfice de nos communautés nordiques canadiennes, a déclaré Daniel Dagenais. La région de l'Arctique offre de formidables opportunités, et je suis heureux de faire partie d'une entreprise qui est leader dans son développement. »

SOURCE Groupe NEAS inc.

11 septembre 2023 à 13:57

