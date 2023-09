LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ACCUSE UN DÉFICIT MASSIF DE LA TAXE SUR LE TABAC EN RAISON DE L'EXPLOSION DU MARCHÉ DU TABAC ILLÉGAL





Les 229 millions de dollars dérobés aux contribuables représentent la perte la plus importante pour une province depuis 2013

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique a enregistré une baisse sans précédent de 229 millions de dollars de ses revenus provenant de la taxe sur le tabac, ce qui reflète la croissance incessante du marché du tabac illégal dans la province.

« La dernière mise à jour financière est claire : la Colombie-Britannique est confrontée à un grave problème de tabac illégal et il est temps de prendre des mesures décisives », a déclaré Eric Gagnon, vice-président des affaires juridiques et externes d'Imperial Tobacco Canada (ITCAN). « Le gouvernement de la Colombie-Britannique est bien conscient de ce problème croissant et si des mesures efficaces ne sont pas mises en oeuvre pour lutter contre l'industrie du tabac de contrebande, la situation s'aggrave et finance le crime organisé avec des centaines de millions de dollars. »

La semaine dernière, le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié les données de ses comptes publics pour la période 2022-2023. En 2022-2023, la province a généré 531 millions de dollars de taxes sur le tabac, ce qui est bien moins que les 760 millions de dollars escomptés. Cette différence de 229 millions de dollars est la perte la plus importante pour une province depuis au moins 2013. En outre, la Colombie-Britannique a connu la plus forte baisse des revenus fiscaux sur le tabac sur douze mois de toutes les provinces depuis au moins 2013.

« Au cours du second semestre de 2022, nous avons demandé à Abacus Data de réaliser une évaluation indépendante du marché suite à la baisse alarmante des ventes légales de tabac en Colombie-Britannique. Ils ont estimé la part du marché illégale à 34 %, ce qui est plus élevé que tout ce que nous avons vu précédemment pour la Colombie-Britannique et le deuxième taux le plus élevé au Canada. Les comptes publics confirment cette recherche », a déclaré M. Gagnon.

Au minimum, ITCAN demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de créer immédiatement une unité spécialisée dans la lutte contre le tabac illégal - inspirée par le modèle du programme Accès Tabac du Québec, qui connaît un grand succès - et d'établir un groupe de travail avec l'industrie du tabac, les détaillants et les forces de l'ordre afin de communiquer des renseignements sur les activités illégales liées au tabac dans la province. Il s'agit là de premières mesures essentielles pour maîtriser ce problème avant que la Colombie-Britannique ne subisse d'autres pertes économiques et que le crime organisé ne se développe davantage.

« Cela fait des années que nous nous inquiétons du commerce illicite. Les répercussions sont considérables et touchent tous les secteurs de la société. Le marché du tabac illégal prive le gouvernement de revenus importants pour financer les priorités provinciales, frappe les petites entreprises, finance les groupes criminels, encourage les ventes criminelles et fournit aux jeunes un accès facile et abordable aux produits du tabac. Les dernières données des comptes publics soulignent l'urgence d'agir », a déclaré M. Gagnon. « La lutte contre le tabac illégal doit devenir une priorité avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. »

