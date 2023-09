Renouvellement du programme Action-Climat Québec - Québec investit 29 M$ pour appuyer la mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques





QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 29 millions de dollars sur trois ans, dans le cadre du renouvellement d'Action-Climat Québec, un programme qui soutient la mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques. Il s'associe également au Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) pour lui confier la gestion et la mise en oeuvre du programme.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Depuis 2016, le programme Action-Climat Québec a soutenu 84 projets, pour une enveloppe totale de 36 millions de dollars. Ces projets visent toutes les régions du Québec et différents publics : des jeunes, des décideurs municipaux, des agriculteurs, des citoyens, ou encore des entreprises. Les projets informent et mobilisent, en plus d'offrir une préparation et un accompagnement dans l'action. Ils portent sur des thématiques variées en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'adaptation aux changements climatiques, comme la mobilité durable, l'aménagement du territoire, l'économie circulaire, l'électrification des transports, ou encore l'éducation.

Cette nouvelle phase d'Action-Climat Québec permettra de poursuivre, puis d'élargir les efforts pour soutenir et engager les organisations, ainsi que l'ensemble de la population québécoise, dans l'action climatique. Les coopératives, les organismes à but non lucratif, les syndicats et les chambres de commerce seront appelés à soumettre leurs projets. Le FAQDD publiera dans les prochaines semaines les détails du programme et confirmera la date limite pour déposer un projet.

Citations?:?

« L'urgence climatique implique que nous soyons toutes et tous en action pour accélérer la transition vers un Québec plus résilient et sobre en carbone. La mobilisation de toute la société est nécessaire. C'est grâce à des programmes comme Action-Climat Québec que le gouvernement peut appuyer les personnes qui souhaitent prendre part à la lutte contre les changements climatiques, tant pour réduire nos GES que pour s'adapter à leurs impacts présents et futurs. Le budget que notre gouvernement investit sur les trois prochaines années témoigne de notre volonté d'atteindre les objectifs climatiques du Québec et de demeurer un leader mondial dans ce domaine. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le programme Action-Climat Québec est reconnu comme un levier important pour susciter l'engagement des acteurs de la société civile dans la lutte contre les changements climatiques au Québec. Aujourd'hui, le programme est plus pertinent que jamais, alors qu'un nombre grandissant d'organisations souhaitent se mobiliser autour de ces enjeux et mettre en place des solutions concrètes et innovantes. Action-Climat Québec vient leur en donner les moyens. C'est un privilège de pouvoir mettre à profit l'expérience de plus de 20 ans du FAQDD dans la mise en oeuvre de cette importante initiative afin de générer un maximum d'impact. »

Nicolas Girard, directeur général, Fonds d'action québécois pour le développement durable

Faits saillants?:

Le renouvellement du programme Action-Climat Québec s'inscrit dans la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027, qui vise à faciliter la transition climatique et à l'accélérer en engageant la société québécoise dans l'action. Ce programme est financé dans le cadre de l'action 4.2.1.1 du plan de mise en oeuvre du Plan pour une économie verte 2030 via le Fonds d'électrification et de changements climatiques.





Le programme Action-Climat Québec, qui peut couvrir jusqu'à 80 % des dépenses admissibles, se décline en deux volets :



Volet 1 - Projet d'envergure nationale : aide financière maximale de 1,5 million de dollars;



Volet 2 - Projet d'envergure régionale ou locale : aide financière maximale de 450 000 $ (projet régional) ou 250 000 $ (projet local).





Jusqu'à maintenant, les résultats d'Action-Climat Québec attestent la nécessité du programme et son efficacité pour renforcer la capacité des organisations, des citoyennes et des citoyens à participer activement à l'action. Les nombreux projets locaux, régionaux et nationaux réalisés dans les dernières années ont également favorisé d'importants changements de comportements et de pratiques en faveur de la lutte contre les changements climatiques, tant au sein des organisations publiques et privées que de la population en général.





Créé en 2001 par le gouvernement du Québec, le FAQDD coordonne depuis plus de 20 ans des programmes d'aide au développement durable, à l'écoresponsabilité et à la lutte contre les changements climatiques. Il dispose d'une expertise de pointe unique dans le champ d'intervention d'Action-Climat Québec.

