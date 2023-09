En cette rentrée scolaire, Vélo Québec lance la campagne Mon campus à vélo





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Vélo Québec, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, lance aujourd'hui la campagne Mon campus à vélo, qui vise à promouvoir l'utilisation du vélo auprès des étudiant·e·s québécois·e·s âgé·e·s de 17 à 25 ans fréquentant les cégeps et universités. Cette campagne qui se déploiera jusqu'au 11 octobre dans plusieurs établissements du Québec, a pour objectif d'inciter les jeunes à utiliser la bicyclette comme moyen de transport, dans une perspective de saines habitudes de vie et de mobilité durable. Elle encourage ainsi l'essor de la culture vélo sur les campus.

Une campagne publicitaire

À compter d'aujourd'hui, une campagne d'affichage intitulée « Merci de prendre ton vélo » sera déployée dans plusieurs campus du Québec, sur certains abribus, ainsi que sur les médias sociaux. En plus de quatre affiches officielles de la campagne, une capsule vidéo, à laquelle le comédien Rémi-Pierre Paquin prête sa voix, sera diffusée. Pour visionner la capsule vidéo, cliquez ici

« Nous savons que les étudiant·e·s qui choisissent le vélo pour se rendre à leur campus le font avant tout par plaisir et parce que c'est un mode de déplacement aussi pratique qu'économique. Avec cette campagne, nous avons voulu les remercier et leur rappeler que leur choix a des impacts bénéfiques pour l'ensemble de la société : moins de congestion aux abords des campus, moins de pression sur les espaces de stationnement, moins de pollution. En pédalant, nos cyclistes inspirent leurs pairs et offrent un modèle à suivre. Pour tout cela, nous les remercions et irons à leur rencontre lors de notre tournée automnale, en espérant également répondre aux questions de ceux et celles qui hésitent encore à se mettre en selle » déclare Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.

Une tournée

Vélo Québec a également entamé une tournée des campus du Québec qui se déploiera pendant tout l'automne. Au menu : balades à vélo, ateliers mécaniques, kiosques d'information, accueil de cyclistes, etc. Pour consulter la liste des événements organisés par les cégeps et universités du Québec dans le cadre de la campagne Mon campus à vélo, cliquez ici

Un concours

Parallèlement à la campagne et à la tournée, un concours est mis en place sur les médias sociaux, ainsi que sur le site Web de Vélo Québec, ici.

Pour courir la chance de gagner l'un des prix offerts, d'une valeur totale de 3000 $, les participant·e·s doivent répondre à un court sondage sur leurs habitudes de transport. L'objectif de ce sondage est de mieux comprendre les motivations et les freins à l'utilisation du vélo chez les jeunes.

Pour tout savoir sur la campagne Mon campus à vélo : velo.qc.ca/campus-a-velo/

À propos de la campagne Mon campus à vélo

Mon campus à vélo est une campagne de promotion du vélo auprès des jeunes de 17 à 25 ans organisée par Vélo Québec grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec Hydro-Québec, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et Fizz. Vélo Québec veut développer la culture vélo au sein des cégeps et universités. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

