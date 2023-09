La francisation des nouveaux arrivants est synonyme d'une immigration réussie pour les PME du Québec





87 % d'entre elles considèrent que le gouvernement devrait couvrir les coûts du processus de francisation des employés

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Précédant les consultations sur les seuils d'immigration, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) rend publics les résultats d'un sondage auprès des PME du Québec concernant la francisation dans le processus d'immigration. Ces résultats montrent que 4 PME sur 5 y sont très favorables, tant sur le plan des retombées économiques que sur l'intégration en milieu du travail. Les PME appellent à une action forte du gouvernement du Québec.

Les données parlent d'elles-mêmes :

80 % des dirigeants de PME croient que l'accessibilité et la disponibilité des services de francisation offerts aux immigrants employés dans des petites entreprises contribuent à l'économie de la province;

79 % des dirigeants de PME sont d'avis que le renforcement des mesures de francisation améliorera l'intégration en milieu de travail des nouveaux immigrants employés dans des petites entreprises;

84 % des dirigeants de PME croient que l'accès à des services de francisation favorisera l'établissement et l'accueil des immigrants dans les régions du Québec.

« Pour les entrepreneurs du Québec, les services de francisation jouent un rôle clé dans la réussite de l'intégration des nouveaux arrivants dans la société québécoise, ainsi que dans le contexte d'embauche au sein des PME. Dans un contexte de forte pression due aux pénuries de main-d'oeuvre, les mesures gouvernementales en matière d'immigration et de francisation représentent des actions fortes pour notre économie », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Francisation : le gouvernement peut épauler les petites entreprises

Le gouvernement du Québec est déjà très actif sur le dossier avec Francisation Québec et son guichet unique, et avec son appui aux initiatives d'acteurs de la société civile pour accélérer la francisation en entreprise. Le coup de sonde de la FCEI montre que les PME approuvent ces actions et aimeraient en voir davantage.

En effet, une écrasante majorité, soit 87 % des PME québécoises, considère que le gouvernement du Québec devrait minimalement couvrir les coûts du processus de francisation des employés des petites entreprises. De plus, elles sont 73 % à mentionner que l'accès gratuit à des mesures de francisation faciliterait l'embauche d'immigrants dans leur entreprise.

Dans un contexte d'augmentation des coûts faisant pression sur les entreprises et d'une lourde fiscalité québécoise, c'est une barrière de plus pour les petites entreprises désirant recruter à l'étranger. Rappelons que plus l'entreprise est petite, plus les coûts supplémentaires sont difficiles à absorber, car ils représentent une proportion plus importante du budget. D'ailleurs, selon le sondage de la FCEI, 68 % des dirigeants de PME mentionnent que les coûts associés aux cours de francisation sont difficiles à assumer. C'est ici que le gouvernement peut faire une différence.

« Les consultations publiques sur la planification de l'immigration pour la période de 2024 à 2027 s'ouvrent demain et nous assisterons à des débats importants et à des positions différentes. Nous avons cependant la certitude que les PME ont un besoin criant de recruter pour d'abord rester actives et assurer leur croissance et celle de l'économie du Québec. Le gouvernement québécois a plusieurs leviers à portée de main, notamment l'augmentation de la part de l'immigration économique et la mise en place de services de francisation accrue à l'intention des nouveaux arrivants. Ce sont des avenues qu'il doit prendre pour aider au succès d'aujourd'hui et de demain des petites entreprises et des régions », conclut François Vincent.

Méthodologie

Sondage omnibus du Québec en ligne de la FCEI. Dates du sondage : 6 au 25 juillet 2023. Résultats : basés sur les réponses de 485 membres de la FCEI qui sont propriétaires de PME et issus de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/-4,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

11 septembre 2023 à 06:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :