iM Global Partner renforce son développement commercial international en recrutant en France

PARIS, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- iM Global Partner (iMGP) poursuit son développement avec la nomination d'un nouveau Directeur Distribution pour la France et Monaco.

Marta Oudot possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'Asset Management, notamment au sein d'East Capital et d'Allianz GI. Elle rejoint iM Global Partner après avoir travaillé chez DNB Asset Management où elle dirigeait la distribution en France.

Marta sera basée à Paris et rapportera à Julien Froger, Managing Director ? Distribution Internationale.

"La nomination de Marta renforcera notre présence sur le marché français et nous permettra d'étendre davantage nos efforts sur la distribution internationale", a déclaré Jamie Hammond, Deputy CEO d'iM Global Partner en charge de la distribution internationale.

"Grâce à cela, Julien pourra consacrer plus de temps à m'aider à étendre notre présence internationale sur d'autres marchés, notamment en Asie du Sud-Est et au Japon.

De plus, Matthieu Beyler, qui a joué un rôle déterminant dans le développement de nos activités françaises, se voit attribuer un rôle élargi et couvrira l'Europe francophone, notamment la France, le Luxembourg, la Belgique et Genève. Matthieu continuera de reporter à Julien."

À propos iM Global Partner

iM Global Partner est un gestionnaire d'actifs différent. Nous sommes un réseau dynamique de gestionnaires d'investissement spécialisés, proposant les meilleures solutions, dans toutes les classes d'actifs, à nos investisseurs institutionnels et professionnels exigeants du monde entier. Nous sommes fiers d'appeler ces entreprises nos partenaires et elles représentent l'essence même de ce que représente iM Global Partner : découvrir ce que nous croyons être les meilleurs, les meilleurs talents en matière d'investissement. Nous avions environ 39 milliards de dollars d'actifs sous gestion à fin aout 2023.

