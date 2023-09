Dictador Europe et le Capital Group de la Bourse de Varsovie s'associent pour un projet révolutionnaire : la première tokenisation au monde du rhum vieilli





MIKO?ÓW, Pologne, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Tokenisation d'un rhum de collection. Ce projet avec Dictador fait du Capital Group de la Bourse de Varsovie le plus moderne et le plus dynamique dans le monde des actifs numériques.

Dictador Europe et le Capital Group de la Bourse de Varsovie ont conclu un partenariat qui vise à conduire à l'émission de jetons pour le rhum de collection et à leur négociation sur une plateforme commerciale spéciale préparée par la Bourse de Varsovie. La tokénisation pourrait porter sur 60 000 litres de rhum des millésimes 1983 à 1988, stockés dans des fûts de châtaignier vieux de plus de 100 ans.

L'objectif du projet est de développer et de mettre en oeuvre une solution permettant l'émission et l'échange de crypto-actifs représentant du rhum vieilli de collection.

Les bouteilles de rhum comme oeuvres d'art

Dictador est une marque de luxe reconnue et appréciée dans le monde entier. L'entreprise est pionnière dans la création d'une catégorie de produits et d'expériences entièrement nouvelle et inexistante, basée sur le plus grand stock de rhum de qualité au monde, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. La tradition de la création de ce spiritueux se perpétue depuis plus de 100 ans, soit depuis 1913. La distillerie Dictador est située à Carthagène, sur la mer des Caraïbes, en Colombie. Cet emplacement unique permet de créer un microclimat exceptionnel, idéal pour le vieillissement du rhum.

La marque de fabrique de Dictador n'est pas seulement la qualité exceptionnelle du spiritueux, mais aussi son approche non conventionnelle et pionnière de l'entreprise. Depuis plusieurs années, le producteur s'est spécialisé dans la création d'éditions de produits de collection, souvent en collaboration avec des artistes contemporains renommés tels que Lalique, Richard Orlinski, M-City (Mariusz Waras), Vhils, Tomasz Górnicki, Eva Minge et Mr Brainwash. Grâce à cette collaboration, les bouteilles Dictador sont devenues des objets d'investissement et de collection. Il y a quelques mois, les médias internationaux ont rapporté que des bouteilles de l'édition Golden Cities conçue par M-City étaient achetées par des collectionneurs pour 1,5 million de dollars américains chacune.

Pour les besoins du projet de tokenisation Dictador, la société a l'intention d'allouer une partie de ses ressources les plus précieuses, contenant une sélection de rhums âgés de 35 à 40 ans. Il s'agit actuellement de l'une des réserves de rhum les plus anciennes et les plus rares au monde.

Plateforme d'échange d'actifs tokenisés

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Capital Group de la Bourse de Varsovie met en oeuvre un projet technologique qui répond aux défis du marché financier moderne et aux attentes des investisseurs, tout en offrant une solution innovante aux collectionneurs et aux passionnés.

Le marché nouvellement créé permettra la tokenisation d'actifs non financiers (crypto-actifs). Leur valeur sera numérisée et reflétée dans ce que l'on appelle les « jetons de dénomination ». Grâce aux normes élevées adoptées par le marché des capitaux traditionnel, le marché des actifs tokenisés sera sûr et transparent pour tous les utilisateurs.

50 millions de jetons

En fin de compte, la tokenisation peut porter sur 60 000 litres de rhum d'une teneur en alcool comprise entre 62 et 65 %, qui vieillit dans 99 fûts d'une capacité de 625 litres chacun. À partir de cette quantité de distillat vieillissant, environ 100 000 bouteilles d'une teneur en alcool de 41 à 50 % seront remplies. Le projet est évalué à 100 millions d'euros.

Dictador a été un leader dans la mise en oeuvre de nouvelles technologies qui utilisent efficacement la blockchain dans le développement de sa marque de luxe depuis plusieurs années.

Après les premières expériences liées à l'offre de ses produits sous forme de jetons NFT basés sur des produits physiques Dictador Lalique et Orlinski, dont la vente sur la plateforme américaine BlockBar en 2021 s'est soldée par une vente spectaculaire.

Dictador Europe a également initié la création d'une communauté dans le cadre du projet ArtHouse Spirits DAO. La phase de prévente s'est achevée avec des transactions d'un montant total d'un million et demi d'euros.

Contrôles et audits

Pendant les cinq premières années du projet Dictador, l'entreprise garantit le même volume de rhum qu'au début du projet. À la fin de chaque année civile, le projet sera audité par une entité renommée spécialisée dans les audits afin de confirmer la quantité d'actifs stockés.

Un changement de donne. Le Capital Group de la Bourse de Varsovie et Dictador établissent une nouvelle norme mondiale pour la tokenisation des spiritueux.

À propos de Dictador :

Dictador est la marque de spiritueux Art-House par excellence, avec un état d'esprit dynamique et rebelle. Depuis plus de 100 ans, Dictador crée du rhum vieilli de qualité au coeur de Carthagène, en Colombie. Forts de notre héritage, nous apprécions le passé, mais nous sommes déterminés à avoir un impact positif sur l'avenir.

Nous proposons une nouvelle gamme de produits très innovants sur notre plateforme « Art Distilled », dans le cadre de laquelle nous collaborons avec des artistes, comme : Lalique, Vhils, Richard Orlin?ski, Tomasz Gornicki et le programme de bouteilles M-City Golden Cities pour produire la première collection d'oeuvres d'art de premier plan d'une valeur d'un milliard de dollars. Nous repoussons audacieusement les frontières de la technologie avec notre premier robot PDG doté d'IA, Mika, qui est responsable de l'analyse des données, de la provocation stratégique et de la liaison avec la communauté DAO. Nous sommes des rebelles qui maîtrisent le métavers du luxe, grâce à notre programme NFT, notre Organisation autonome décentralisée et notre future initiative de tokenisation boursière.

Notre responsabilité sociale consiste à soutenir, nourrir et protéger l'art et sa place dans le monde naturel grâce à des initiatives telles que la série d'art tribal Totem ou la première installation de graffiti « Art Masters » dans la jungle colombienne.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.dictador.com / @the_dictador

11 septembre 2023 à 02:00

