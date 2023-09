LA RBSL ATTRIBUE UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE A HUBER+SUHNER POUR DES FAISCEAUX DE CÂBLES SUR LE BOXER MIV





Un contrat de sous-traitance de plusieurs millions de livres sterling a été attribué à HUBER+SUHNER pour la fourniture de faisceaux de câbles de radiofréquence et de basse fréquence dans le cadre du programme Boxer MIV de l'armée britannique.

HERISAU, Suisse, Sept. 11, 2023 /PRNewswire/ -- Le contrat garantit que les véhicules Boxer seront équipés de harnais de câbles qui assureront un fonctionnement sûr, fiable et essentiel à la mission des équipages Boxer de l'armée britannique.

Présent dans 80 pays, HUBER+SUHNER effectuera les travaux sur ses sites de l'Oxfordshire et du Staffordshire, afin de garantir des emplois qualifiés au Royaume-Uni pour le programme Boxer.

Le contrat soutiendra également la croissance, y compris le recrutement de postes supplémentaires dans les domaines de l'ingénierie et des opérations, d'autres recrutements étant prévus au cours des prochaines années.

HUBER+SUHNER livrera le premier lot de câbles au troisième trimestre 2023, fournissant une gamme de pièces électriques communes, ainsi que des câbles spécifiques pour répondre aux exigences de performance les plus strictes du MOD britannique.

Reto Bolt, directeur des opérations pour le segment industriel de HUBER+SUHNER, a déclaré : « Nous sommes très fiers de jouer un rôle essentiel dans ce projet. Nos capacités d'ingénierie et de fabrication dans le domaine de la connectivité par câble au cours des 50 dernières années ont été au coeur de notre succès.

« Le contrat Boxer UK nous aidera à accroître les capacités et les ressources de nos installations britanniques au cours des huit prochaines années afin de soutenir ce projet, en générant à la fois une main-d'oeuvre plus qualifiée et des emplois supplémentaires dans le secteur manufacturier britannique. »

Colin McClean, directeur général de RBSL, a ajouté : « Ce contrat est le dernier d'une série de contrats avec des fournisseurs britanniques attribués par RBSL pour le Boxer, ce qui permet au programme de bénéficier du meilleur de l'ingénierie et de la fabrication britanniques, tout en maintenant des compétences précieuses dans tout le pays.

« Nous sommes très heureux d'accueillir HUBER+SUHNER dans l'équipe et nous nous réjouissons de travailler avec eux au fur et à mesure de l'avancement du programme. »

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL)

RBSL est une entreprise commune entre Rheinmetall et BAE Systems, basée au Royaume-Uni. RBSL entretient des relations de longue date avec l'armée britannique, ayant conçu et livré de nombreux véhicules de combat de l'armée sous différents noms commerciaux.

RBSL continue d'assurer le soutien en service des flottes de véhicules de l'armée britannique et, outre le programme Challenger 3, il s'agit de l'un des principaux fabricants du véhicule blindé de combat Boxer dans le cadre du programme de véhicule d'infanterie mécanisé du ministère britannique de la Défense.

HUBER+SUHNER AG

L'entreprise suisse HUBER+SUHNER, active dans le monde entier, développe et produit des composants et des solutions système pour la connectivité électrique et optique. L'entreprise dessert les trois principaux marchés que sont l'industrie, la communication et le transport avec des applications issues des trois technologies que sont la radiofréquence, la fibre optique et la basse fréquence. Les produits HUBER+SUHNER se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité, leur fiabilité et leur longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à un réseau de production mondial, associé à des filiales et des représentants dans plus de 80 pays, l'entreprise est proche de ses clients dans le monde entier.

Le programme MIV

Le contrat global de 2,3 milliards de livres sterling pour les véhicules d'infanterie mécanisés (MIV) a été annoncé en novembre 2019 entre le ministère britannique de la Défense et ARTEC - une coentreprise entre Rheinmetall Landsysteme, Rheinmetall Defence Nederland B.V et Krauss-Maffei Wegmann. Le contrat prévoit la livraison de plus de 600 véhicules Boxer à l'armée britannique.

La production des véhicules est sous-traitée à parts égales entre RBSL et KNDS. Les entreprises se chargeront de la fabrication des structures des véhicules blindés ainsi que de l'assemblage, de l'intégration et des essais des véhicules complets dans leurs installations respectives de Telford et de Stockport, avec le soutien de la chaîne d'approvisionnement britannique.

