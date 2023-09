Déclaration du ministre Sajjan à l'occasion du Jour commémoratif national des pompiers





OTTAWA, ON, le 10 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, a émis la déclaration suivante :

« Chaque jour, les pompières et pompiers canadiens se mettent en danger pour protéger leur communauté et sauver des vies. Le Jour commémoratif national des pompiers est une journée commémorative annuelle qui nous permet de réfléchir à la bravoure et au dévouement des pompiers du pays. Les drapeaux en berne partout au Canada aujourd'hui sont un sombre rappel de celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime, et une façon d'honorer la mémoire des pompiers décédés.

Cette année est une année exceptionnelle pour exprimer notre gratitude envers les pompiers. Alors que nous sommes témoins des pires feux de forêt de l'histoire du Canada, nos héroïques pompiers sont sur la ligne de front et travaillent sans relâche depuis des mois pour protéger les Canadiens. Ils sont mis à l'épreuve chaque jour, luttant contre les flammes qui ont brûlé des millions d'hectares à travers le pays.

Je tiens aussi à rendre hommage à nos courageux pompières et pompiers bénévoles et internationaux qui se sont ajoutés sur les lignes de front pour soutenir les efforts continus. Tous les Canadiens apprécient ce sacrifice admirable pour protéger nos communautés pendant cette situation dévastatrice.

Je salue aussi le travail essentiel du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui coordonne le partage des ressources et des informations et transmet des rapports quotidiens sur la situation à ses partenaires nationaux et internationaux.

Les changements climatiques contribuent à la fréquence et la gravité croissantes des catastrophes, dont les feux de forêt. Cependant, il est d'autant plus important de reconnaître les sacrifices de celles et ceux qui sont en première ligne, en particulier pendant cette saison record des feux de forêt au Canada.

Aujourd'hui, à l'occasion du Jour commémoratif national des pompiers, je vous invite tous à prendre un moment pour réfléchir aux actes de courage des pompiers canadiens, bénévoles et internationaux partout dans notre pays, et à rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à tous nos pompières et pompiers. »

