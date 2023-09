Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills Lyon 2024





Dans 1 an jour pour jour, du 10 au 15 septembre 2024, la France accueillera la Compétition WorldSkills Lyon 2024, sur le site d'Eurexpo à Lyon

LYON, France, 10 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La France, la Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont été choisies pour accueillir la Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills du 10 au 15 septembre 2024 : 1 500 compétiteurs venus de 65 pays et régions des 5 continents vont concourir dans 64 métiers, démontrant leur excellence et leur savoir-faire devant 250 000 visiteurs.

WorldSkills Lyon 2024, une mobilisation nationale et internationale inédite autour des métiers, des compétences et de l'excellence.

Fruit d'une mobilisation exceptionnelle des filières métiers, des organismes de formation, des territoires, des institutions en faveur de la jeunesse et des métiers, la Compétition WorldSkills Lyon 2024 est une formidable vitrine des métiers qui met en lumière l'excellence des savoir-faire, la passion et l'engagement des jeunes. Elle constitue un véritable tremplin et catalyseur pour le développement de la formation professionnelle, en adéquation avec les besoins des entreprises.

Max Roche, Président de WorldSkills Lyon 2024, a déclaré : « L'organisation de la Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills 2024 permet de montrer que les voies de formations professionnelles sont des voies d'excellence. Les différentes professions représentées connaissent, pour la plupart, une pénurie de main d'oeuvre. Cet évènement peut motiver des jeunes à venir vers ces métiers par choix, des métiers essentiels qui ont du sens. Cet évènement unique au monde permet également de prouver que ces professions, qui existent depuis toujours, évoluent et savent être innovantes, il s'agit de montrer leur réalité et de répondre aux défis modernes de ces métiers en termes d'employabilité, d'attractivité, de systèmes d'enseignements »

WorldSkills Lyon 2024 : Plus qu'une compétition, un acteur clé du paysage français pour 2023-2024

Bien plus qu'une Compétition, WorldSkills Lyon 2024 est un portefeuille d'évènements visant à rassembler et mobiliser tous les acteurs des métiers et de la formation professionnelle, en France et à l'International autour des valeurs d'Ouverture, de Générosité, d'Unité et d'Excellence. L'État français s'est fortement engagé, et est pleinement mobilisé, en faveur de l'accueil à Lyon de la 47e Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills. Le Président de la République Française a réaffirmé à de nombreuses reprise son engagement envers la formation professionnelle qu'il définit comme « cause nationale ».

Emmanuel MACRON a notamment déclaré : « En septembre 2024, la France accueillera à Lyon la magnifique Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills, qui permet à des jeunes de moins de 23 ans issus de 65 nations de confronter leurs pratiques professionnelles autour de 64 métiers. Je le dis parce que c'est notre fierté, chaque année je reçois les jeunes qui gagnent ces compétitions. On va, nous, les organiser en 2024 »

Engagement envers la jeunesse et l'éducation : la moitié des 250 000 visiteurs seront des scolaires

L'objectif est de créer sur le site de Compétition, une expérience visiteur immersive dédiée au jeune public, mais également de se servir de l'évènement WorldSkills Lyon 2024, pour sensibiliser les scolaires et leurs enseignants à partir de la rentrée scolaire 2023, montrer que la formation professionnelle est une voie d'excellence et d'épanouissement.

Le développement durable et WorldSkills Lyon 2024 : notre engagement vers un modèle de compétition plus responsable

Nous avons développé une stratégie RSE exigeante et mesurable, avec des objectifs durables mais également sociétaux en termes d'accessibilité, d'inclusion, d'économie vertueuse. WorldSkills Lyon 2024 a fait le choix de la transparence et ne s'arrêtera pas à des effets d'annonce. Nos objectifs reposent sur le respect de normes et de certifications reconnues, notamment la certification ISO 20121, principale norme attestant de la durabilité d'un événement et de son système de gestion.

2 500 Volontaires seront recrutés et formés pour la Compétition Mondiale des Métiers

WorldSkills Lyon 2024, c'est aussi la constitution d'une communauté grâce à un programme Volontaires ambitieux. 2 500 Volontaires bénévoles seront recrutés avec un objectif d'inclusivité et de mixité sociale. Nous souhaitons notamment intégrer des personnes éloignées de l'emploi et 20% de mineurs avec leurs parents. Le programme offrira également au Grand Lyon, un vivier de citoyens engagés et sensibilisés aux enjeux du territoire.

WorldSkills Lyon 2024 : Les prochaines étapes

