CGTN : Le nord-est de la Chine fera progresser la revitalisation grâce à l'innovation technologique

BEIJING, 9 septembre 2023 /CNW/ -- « Notre attente est de voir la revitalisation complète du Nord-est et nous avons pleinement confiance que celle-ci sera réalisée durant cette nouvelle ère », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'une visite d'inspection dans le nord-est de la Chine en août dernier.

Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), Xi Jinping a effectué de nombreuses visites dans la région du Nord-est et a présidé plusieurs symposiums sur la revitalisation complète de la région, ce qui illustre l'importance que le président chinois accorde à celle-ci.

Le Nord-est, qui comprend les provinces du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang, a fait de grands progrès vers la revitalisation économique, une réalisation que le président Xi Jinping a approuvée vendredi au cours d'une autre tournée dans la province du Heilongjiang. Il a également insisté sur la nécessité de faire progresser l'innovation technologique, ce qui est essentiel pour la promotion d'industries importantes dans la région.

En s'appuyant sur les assises industrielles existantes de la région, cette dernière doit faire progresser avec diligence le développement de la fabrication de pointe, accélérer la mise à niveau des industries traditionnelles et exploiter le pouvoir de décupler de l'innovation technologique, ce qui implique une optimisation continue de la structure économique et industrielle, selon Xi Jinping.

La région peut se vanter d'avoir une grappe d'industries stratégiques qui revêtent une importance capitale pour l'économie nationale et la sécurité. La région a encore une grande marge de manoeuvre pour le développement et abrite un immense potentiel, et elle contribue déjà activement à l'établissement rapide d'un écosystème industriel contemporain.

Une part croissante des industries de haute technologie de l'écosystème économique interne de la région a montré des signes prometteurs de reprise dans la région. Au premier semestre de cette année, la production à valeur ajoutée de la fabrication de haute technologie dans le secteur industriel de Heilongjiang a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente, dépassant la moyenne nationale de 16,3 points de pourcentage. Le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques a réalisé une croissance de 15,7 % de la production à valeur ajoutée par rapport à l'année précédente, tandis que le secteur de la fabrication de matériel et d'équipement aérospatial a enregistré une augmentation remarquable de 24,2 %.

Cette tendance signifie que la transformation industrielle entre dans une phase de croissance accélérée pouvant générer une multitude de nouveaux catalyseurs pour le progrès. Entre-temps, le lancement d'une série de nouveaux projets dans les trois provinces dénote une réaction positive à l'élargissement de l'accès aux marchés par le gouvernement, ce qui correspond aux propos tenus par Xi Jinping vendredi.

« Nous devrions mieux coordonner le commerce, l'investissement, le transport et la construction de plateformes, explorer audacieusement et innover dans des aspects tels que l'accès aux marchés, la mobilité des facteurs et l'ouverture institutionnelle, et créer un nouveau modèle d'ouverture au monde extérieur », a souligné Xi Jinping.

À Shenyang, la capitale du Liaoning, plus de 730 projets d'une valeur de plus de 100 millions de yuans (13,6 millions de dollars) ont été lancés au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Des géants nationaux et internationaux comme BMW et EVE Energy notamment ont intensifié leur présence dans la ville industrielle, se concentrant sur le secteur des véhicules électriques et augmentant leurs investissements. L'investissement total de ces entreprises a atteint des dizaines de milliards de yuans.

À Jilin, les travaux de construction de plusieurs « mégaprojets » axés sur les nouvelles énergies et la restauration écologique s'accélèrent également. De janvier à juillet, la province a attiré 233 projets d'une valeur de plus d'un milliard de yuans, ce qui représente une croissance des investissements de 23,7 %.

Le Nord-Est est également connu pour être une plaque tournante agricole en Chine, qui, selon Xi Jinping, devrait être le fondement pour garantir la sécurité alimentaire du pays.

Toujours selon le président chinois, la région doit accorder une plus grande importance au développement de la technologie agricole tout en promouvant une agriculture axée sur la technologie, respectueuse de l'environnement, de qualité et de marque.

Dans le comté de Lishu, qui a déjà été visité par Xi Jinping, un exemple du développement de l'agriculture axée sur la technologie de la région a été pleinement mis en évidence. À Jilin, une importante base céréalière de produits de base, le comté a transformé le travail du sol traditionnel en un processus de conservation exhaustive des sols noirs, essentiels à la production céréalière de la province. Au cours des trois dernières années, les zones de travail du sol opérant selon le « modèle Lishu » ont vu leur superficie doubler pour atteindre 3 millions de mu (200 000 hectares), contribuant à une production agricole de 81,6 milliards de jin (40 millions de tonnes) à Jilin en 2022, un niveau record.

