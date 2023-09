Target Global Acquisition I Corp. annonce la prolongation du délai pour terminer le regroupement d'entreprises initial





BERLIN, 9 septembre 2023 /CNW/ -- Target Global Acquisition I Corp. (Nasdaq : TGAA) (la « société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration (le « conseil »), à la demande de Target Global Sponsor Ltd (le « commanditaire »), a décidé de reporter d'un mois la date à laquelle la société doit effectuer un premier regroupement d'entreprises (la « date de fin »), qui passe du 13 septembre 2023 au 13 octobre 2023 (la « prolongation »). Il s'agit de la première des six périodes de prolongation possibles d'un mois de la date de fin dont dispose la société en vertu de son acte constitutif et de ses statuts constitutifs reformulés et modifiés, tels que modifiés de nouveau le 2 juin 2023. La société a en outre annoncé qu'au plus tard le 11 septembre 2023, le commanditaire déposera 90 000 $ dans le compte en fiducie de la société relativement à la prolongation, qui sera attesté par un billet convertible non garanti ne portant pas intérêt au commanditaire et sera remboursable par la société à la fin d'un premier regroupement d'entreprises.

À propos de Target Global Acquisition I Corp.

Target Global Acquisition I Corp. est une société d'acquisition à vocation spécifique créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'affaires avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Pour en savoir plus, visitez https://tgacquisition1.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué comprend des déclarations prospectives comportant des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes comme « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « sera », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », « potentiel », « sembler », « futur », « perspective » (ou la version négative d'expressions semblables) qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances à venir ou qui ne sont pas des énoncés historiques. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance, de conditions ou de résultats futurs et comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants connus et inconnus, dont bon nombre échappent au contrôle de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux abordés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui peuvent avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits en détail dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, sous la rubrique « Facteurs de risque » et d'autres documents que la société a déposés ou déposera auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. La société décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans les présentes pour refléter tout changement dans les attentes de la société à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels se fondent de tels énoncés.

