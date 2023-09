Target Global Acquisition I Corp. annonce le report de la date limite pour la réalisation du regroupement d'entreprises





BERLIN, 9 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Target Global Acquisition I Corp. (Nasdaq: TGAA) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration (le « Conseil »), à la demande de Target Global Sponsor Ltd (le « Sponsor »), a décidé de reporter d'un mois supplémentaire la date à laquelle la Société doit réaliser un regroupement d'entreprises (la « date de résiliation »), la déplaçant du 13 septembre 2023 au 13 octobre 2023 (la « prolongation »). Il s'agit de la première des six prolongations potentielles d'un mois de la date de résiliation dont dispose la société, en vertu de son acte constitutif et de ses statuts modifiés et reformulés, tels qu'ils ont été modifiés le 2 juin 2023. La Société a également annoncé que le Sponsor déposera 90 000 dollars sur le compte fiduciaire de la Société dans le cadre de l'extension. Cela se produira au plus tard le 11 septembre 2023, sera attesté par un billet à ordre convertible non garanti et ne portant pas d'intérêts en faveur du sponsor et sera remboursable par la Société lors de la réalisation du regroupement d'entreprises.

À propos de Target Global Acquisition I Corp.

Target Global Acquisition I Corp. est une société en blanc créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Web : https://tgacquisition1.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots comme « estimer », « planifier », « projet », « prévoir », « avoir l'intention », « s'attendre », « prévoir », « croire », « chercher », « cibler », « peut », « avoir l'intention », « prévoir », « devrait », « aurait », « prévoir », « potentiel », « sembler », « à l'avenir », « perspectives » ou d'autres expressions similaires (ou des versions négatives de ces mots ou expressions) qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des énoncés de questions historiques. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui peuvent avoir une incidence sur les résultats réels ou les résultats sont détaillés dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 sous la rubrique « Facteurs de risque » et d'autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date d'émission. La Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier toute mise à jour ou révision de toute déclaration prospective contenue dans les présentes pour refléter tout changement dans les attentes de la Société à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions ou circonstances sur lesquelles toute déclaration est fondée.

9 septembre 2023 à 15:48

