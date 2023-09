Tecsys annonce l'élection des administrateurs, et la nomination des vérificateurs





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS) (la « Société »), annonce les résultats des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle (« l'assemblée ») des actionnaires de la Société (les «actionnaires ») tenue le 7 septembre 2023.

Selon le rapport des scrutateurs, les actionnaires détenant 10,929,895 actions ordinaires (les «actions ordinaires») étaient représentés à l'assemblée en personne ou par procuration, représentant 74,38 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 21 juillet 2023.

Suivant la décision de Rani Hublou de ne pas solliciter de nouveau mandat à titre de membre du conseil d'administration, les actionnaires ont élu les six candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 26 juillet 2023 (la « circulaire ») au titre d'administrateurs de la Société (les « administrateurs »). Chaque candidat (tous les administrateurs en poste) a été élu à la majorité des voix exprimées. Chaque administrateur exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection de son successeur, à moins que l'administrateur ne démissionne ou que son poste devienne vacant. La question a été soumise à un vote par scrutin, et le rapport sur les procurations fourni par les scrutateurs lors de l'assemblée était le suivant :

ABSTENTIONS David Brereton 10 339 075 523 859 95,18 % 4,82 % Peter Brereton 10 418 025 444 909 95,90 % 4,10 % David Booth 9 654 551 1 208 383 99,88 % 11,12 % Vernon Lobo 7 916 742 2 946 192 72,88 % 27,12 % Kathleen Miller 10 856 362 6 572 99,94 % 0,06 % Steve Sasser 10 245 280 617 654 94,31 % 5,69 %

Les actionnaires ont également voté en faveur du renouvellement du mandat de KPMG LLP en tant que vérificateurs de la société.

Des renseignements supplémentaires concernant les questions soumises au vote lors de l'assemblée sont disponibles dans la circulaire qui a été envoyée aux actionnaires relativement à l'assemblée et qui est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les résultats définitifs du vote sur toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée seront également déposés sur SEDAR+.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © TECSYS Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

