DES DÉPUTÉS UKRAINIENS ENVOIENT UNE DÉCLARATION À L'ASSEMBLÉE DE LA RÉSISTANCE CUBAINE POUR CONDAMNER LA PARTICIPATION DE FORCES ET DE MERCENAIRES FIDÈLES AU RÉGIME CUBAIN À L'INVASION DU TERRITOIRE DE L'UKRAINE





MIAMI, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Assemblée de la Résistance cubaine a publié aujourd'hui à Miami une déclaration envoyée par 30 députés de la Verkhovna Rada (le Parlement ukrainien), dans laquelle ceux-ci condamnent le soutien militaire présumé apporté par le régime communiste de Cuba à l'invasion russe de leur patrie. Parmi les signataires figurent les députés Olena Chouliak (leader du parti Serviteur du peuple), Oleksandr Merezhko (président de la commission des Relations extérieures de la Rada) et Maryan Zablotskiy.

« Nous, députés du peuple de la Verkhovna Rada d'Ukraine, sommes profondément préoccupés par la présence et participation de forces et de mercenaires fidèles à la dictature de la République de Cuba à l'invasion génocidaire du territoire de l'Ukraine, déclarent les députés de la Rada. La composante militaire de la coopération entre la République de Cuba et le régime de Vladimir Poutine montre clairement au monde libre que le régime de La Havane pose aujourd'hui une réelle menace. »

La déclaration des députés fait suite à la révélation que près de 1 000 Cubains se sont rendus en Russie, certains étant conscients de l'objet de leur voyage et d'autres non. Même si le régime de La Havane soutient que ces ressortissants cubains sont des victimes de traite à l'étranger, le gouvernement ukrainien a confirmé les moyens de voyage et l'identité des Cubains envoyés en Russie après avoir piraté les bases de données du gouvernement russe. Ces Cubains auraient été envoyés en Russie pour rejoindre les Bérets noirs cubains (forces paramilitaires spéciales), établis dans le pays et recevant une formation spéciale en Biélorussie, ainsi que les forces armées cubaines régulières combattant pour l'armée russe en Ukraine.

En réponse à la participation de citoyens cubains à l'invasion de leur pays, ces députés de la Rada ont appelé le régime de La Havane à cesser immédiatement de soutenir la Fédération de Russie. Dans la déclaration, ils appellent également « la communauté internationale, l'Union européenne et le Club de Paris à prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la coopération économique avec le régime de La Havane, en particulier le financement provenant des institutions européennes. »

« Nous félicitons et remercions les députés de la Verkhovna Rada ukrainienne d'avoir dénoncé cette attaque flagrante contre leur nation par le régime communiste de La Havane, a déclaré le Dr Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinateur de l'Assemblée de la Résistance cubaine, qui a réceptionné la déclaration. En tant que Cubain en contact constant avec les Cubains ordinaires, je suis attristé de savoir que nos jeunes soldats participent au conflit maléfique et destructeur qui a coûté la vie à tant d'Ukrainiens innocents. Il est particulièrement affligeant de voir que certains le font contre leur gré. Je me joins aux députés pour demander au régime de La Havane de se retirer du conflit et pour exhorter les institutions comme l'UE et le Club de Paris à cesser immédiatement leur soutien financier au régime. »

Tout comme les députés de la Rada, l'Assemblée de la Résistance cubaine appelle les Cubains qui se battent en Ukraine à rentrer chez eux et à lutter pour les libertés dans leur propre pays.

À propos de l'Assemblée de la Résistance cubaine :

L'Assemblée de la Résistance cubaine est un parlement en exil composé de plusieurs organisations non gouvernementales travaillant ensemble pour libérer les personnes opprimées à Cuba.

Contact : Silvia Gutiérrez-Boronat, Directorio Democratico, [email protected], 786-287-0775

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2205130/Assembly_of_the_Cuban_Resistance_DES_D_PUT_S_UKRAINIENS_ENVOIENT.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2205131/Assembly_of_the_Cuban_Resistance_DES_D_PUT_S_UKRAINIENS_ENVOIENT.jpg

8 septembre 2023 à 17:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :