Ampace fera ses débuts au Salon international de la moto de Chine, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans le domaine de l'alimentation des motos électriques





CHONGQING, Chine, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 septembre, Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommée « Ampace »), une entreprise pionnière axée sur la recherche et l'innovation dans le domaine des batteries au lithium, s'apprête à faire sa première apparition au 21e Salon international de la moto de Chine. Ampace se prépare à dévoiler une gamme révolutionnaire de matériaux et de produits de batteries au lithium de pointe méticuleusement conçus pour les motos électriques. Avec quatre avancées technologiques fondamentales, à savoir « puissance ultime, sécurité ultime, charge rapide et connexion parallèle multipack », Ampace s'engage à présenter des solutions innovantes pour relever les défis en matière de puissance, d'autonomie et de sécurité posés par la tendance à l'électrification des motos, qui connaît une croissance rapide, afin d'être à l'avant-garde de l'entrée dans une nouvelle ère de la propulsion des motos électriques.

La transition de l'industrie automobile vers l'électrification s'accompagne d'une tendance de plus en plus évidente vers les motos électriques. En réponse aux défis techniques communs de l'industrie, y compris la compatibilité, la sécurité, la puissance et la longévité, Ampace met à profit sa vaste expérience dans la recherche et l'innovation en matière de batteries au lithium haut de gamme pour mettre au point les systèmes de matériaux essentiels et les produits de batteries personnalisés pour les motos électriques.

Le lancement imminent d'une batterie au lithium innovante, spécialement conçue pour les motos électriques, annonce l'avènement d'une technologie de batterie de nouvelle génération. Ce développement constitue un chapitre essentiel des efforts continus d'Ampace pour mener la transition mondiale du carburant traditionnel à l'électricité dans le domaine de la conversion de l'énergie.

Outre l'introduction de nouveaux produits innovants, Ampace s'apprête à mettre en avant son approche des obstacles technologiques rencontrés par les entreprises du secteur des micro-véhicules. L'entreprise se concentre sur la démonstration de sa stratégie de gestion du cycle de vie complet, qui comprend quatre technologies remarquables : « puissance ultime, sécurité ultime, charge rapide et connexion parallèle multi-pack ».

En tant que coentreprise entre deux géants mondiaux des batteries au lithium, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) et Amperex Technology Limited (ATL), Ampace hérite de plus de 20 ans d'expertise en matière de technologie avancée des batteries au lithium de la part de ses sociétés mères.

Dans le domaine des applications pour micro-véhicules, Ampace se distingue dans trois domaines clés. La solution de moto électrique offre aux conducteurs une expérience qui surpasse celle des voitures de sport. Il convient de noter qu'Ampace a toujours occupé la première place sur le marché des batteries au lithium pour motos électriques. La solution de trottinette électrique apporte un soutien fiable aux besoins de la population en matière de déplacements sur de courtes distances. En revanche, la solution d'échange de batteries urbaines fournit des piles au lithium puissantes, ultra-sûres et durables aux opérateurs d'échange de batteries du monde entier.

