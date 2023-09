REPT BATTERO présente sa feuille de route complète sur la neutralité carbone à l'exposition IAA MOBILITY Auto





MUNICH, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, un fabricant émergent de batteries de véhicules électriques et de systèmes intelligents de stockage d'énergie, a récemment dévoilé sa feuille de route sur la neutralité carbone lors de l'exposition IAA MOBILITY Auto à Munich, en Allemagne, le 5 septembre dernier. Cette stratégie fixe des objectifs clairs : atteindre la neutralité carbone opérationnelle d'ici 2026 et développer ses efforts en matière de développement durable d'ici 2035, soulignant ainsi l'engagement de REPT BATTERO à réduire son impact environnemental dans tous ses domaines d'activité. Première entreprise de nouvelles énergies à être soutenue par le géant de l'exploitation minière du nickel TSINGSHAN Industry, REPT BATTERO a connu une croissance rapide depuis 2017, tirant parti de son expertise en matière de recherche et développement et d'applications de systèmes de batteries de puissance pour devenir l'une des principales entreprises de batteries de stockage d'énergie à l'échelle mondiale.

Le rapport décrit un plan en deux étapes dont l'objectif à court terme est, d'ici 2026, d'atteindre la neutralité carbone opérationnelle, ce qui signifie réduire considérablement les émissions de carbone dans l'ensemble de ses activités, de l'approvisionnement en matériaux à la production. Il s'agit d'un engagement majeur, surtout si l'on tient compte de l'étendue des activités de l'entreprise. La deuxième étape de la feuille de route s'étend jusqu'en 2035, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone de la chaîne de valeur. Ce dernier objectif garantit que chaque étape du cycle de vie du produit, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'élimination du produit en fin de vie, est abordée en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone.

Dans un secteur où les déclarations de durabilité sont courantes, le plan détaillé de REPT BATTERO souligne une approche systématique pour atteindre ses objectifs. En exposant publiquement ces étapes, l'entreprise ne se contente pas d'assumer ses responsabilités, elle invite également les parties prenantes, y compris les consommateurs et les partenaires, à participer et à lui demander des comptes dans ce voyage vers un avenir plus durable. La feuille de route sert à mesurer le sérieux de l'entreprise en ce qui concerne l'atténuation de son impact sur l'environnement et établit une référence en matière de responsabilité et de transparence.

À l'occasion de l'annonce de cet engagement, Jianyong Liu, directeur ESG et qualité de REPT BATTERO, a déclaré : « Notre feuille de route pour la neutralité carbone est plus qu'une simple ambition ; elle représente un engagement tangible en faveur d'un avenir durable. Cette feuille de route comprend des objectifs spécifiques en matière de responsabilité environnementale, un effort d'électrification, des mesures visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone, ainsi que des améliorations de nos processus de production. Collectivement, nous pensons que ces stratégies stimuleront l'innovation et renforceront notre gestion de la production. Cette approche cohérente est essentielle pour nous permettre d'atteindre efficacement nos objectifs de neutralité carbone et de progresser vers un avenir écologiquement responsable. »

L'engagement de REPT BATTERO en faveur de la durabilité est une mission pluriannuelle, reconnue par de nombreuses organisations à travers le monde et qui a valu à l'entreprise de recevoir la médaille de bronze Ecovadis deux fois de suite, de participer activement au Pacte mondial des Nations unies à partir de 2022 et de se voir décerner le prix de la contribution à la durabilité lors du 2e Festival durable zéro carbone en 2023. Chacune de ces récompenses réaffirme l'engagement de REPT BATTERO en faveur de pratiques commerciales durables et constitue un précédent pour ses aspirations futures.

L'engagement de REPT BATTERO en faveur de la neutralité carbone va au-delà de la reconnaissance qu'elle a reçue par le biais de prix prestigieux. La pierre angulaire de la vision durable de l'entreprise est la poursuite incessante de l'optimisation et d'une plus grande efficacité. En travaillant dans des domaines tels que la maximisation de l'utilisation de l'espace cellulaire, l'accélération du rythme de production et l'optimisation de l'efficacité des équipements, l'entreprise trace un chemin concret vers la fabrication durable. En s'engageant résolument à intégrer les énergies renouvelables dans son plan opérationnel, REPT BATTERO ne se contente pas de tracer la voie de son propre avenir durable, mais établit également une norme industrielle que d'autres pourront suivre.

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (abrégée REPT BATTERO), créée en 2017, est la première entreprise dans laquelle TSINGSHAN Industry a investi dans le domaine des nouvelles énergies. Grâce aux riches ressources de la mine de nickel de TSINGSHAN, REPT BATTERO met l'accent sur la recherche et le développement, la production et la vente de batteries d'énergie et d'applications au niveau du système, et offre des solutions de haute qualité pour les véhicules électriques à batterie et le stockage intelligent de l'énergie. En 2022, REPT BATTERO figurait parmi les cinq premières entreprises de batteries de stockage d'énergie en termes de livraisons mondiales et se classait au deuxième rang pour les livraisons de batteries de stockage d'énergie aux services publics nationaux. L'entreprise est en passe de porter sa capacité totale à plus de 150 GWh en 2025. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet et sur LinkedIn.

