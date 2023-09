Midea présente Green Vision Blue Future à l'IFA 2023 et dévoile une solution révolutionnaire pour la maison intelligente





BERLIN, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Midea, marque leader dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, occupe le devant de la scène au prestigieux salon IFA 2023 qui se tient du 1er au 5 septembre à Berlin, en Allemagne. Sur le thème « Green Vision Blue Future » (une vision verte pour un avenir bleu), Midea met en avant son engagement inébranlable en faveur du développement durable et de l'innovation en présentant une gamme impressionnante de produits qui donnent la priorité à la protection de l'environnement et aux capacités d'économie d'énergie, répondant ainsi aux divers besoins des différents scénarios et utilisateurs.

La gamme de produits durables de Midea est conçue pour adopter des solutions respectueuses de l'environnement qui ont un impact positif sur notre planète sans compromettre les performances. Au premier plan, la série R290, qui comprend une gamme d'appareils dotés du réfrigérant R290, respectueux de l'environnement, dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) n'est que de 0,02.

Cette collection comprend le climatiseur split EffiClima qui présente une impressionnante efficacité énergétique A+++ ainsi que des rendements SEER 12,2 et SCOP 6,3 certifiés par le TÜV, le climatiseur split de la série Xtreme qui a obtenu le très convoité label Ange Bleu A+++, et le chauffe-eau à pompe à chaleur R290. Une collaboration remarquable avec le Milan Design Center a donné naissance à des panneaux spéciaux raffinés, qui confèrent une touche d'élégance à ces appareils tout en illustrant le concept de durabilité environnementale.

En outre, en réponse à la crise énergétique européenne et à l'évolution des besoins des utilisateurs, Midea a présenté sa toute dernière solution durable pour la maison intelligente. En exploitant des sources d'énergie gratuites telles que l'énergie solaire, le système de gestion de l'énergie MHELIOS et le système CirQHP multi splits avec technologie de récupération de chaleur aspirent à une utilisation durable et rentable de l'énergie et à une expérience plus durable pour l'utilisateur, soulignant ainsi l'engagement de Midea à exploiter des technologies innovantes pour un mode de vie durable.

De plus, la solution de chauffage classée A+++ avec un rendement SEER 11,6 et SCOP 6,2, capable de chauffer même à -35 degrés Celsius, illustre la détermination de Midea à fournir des options de chauffage respectueuses de l'environnement. L'intégration de l'algorithme d'économie d'énergie Breezeless E AI, qui apprend et s'adapte aux environnements changeants et dispense les utilisateurs d'effectuer des réglages manuels, reflète également l'engagement de Midea en faveur de la conservation intelligente de l'énergie.

Quant au PortaSplit, il change la donne en offrant la compacité d'un climatiseur portable et la puissance de refroidissement d'un système split. Sa facilité d'installation et ses performances remarquables redéfinissent la norme en matière de climatisation domestique polyvalente.

L'engagement de Midea à mener l'industrie vers un avenir plus respectueux de l'environnement et plus durable s'exprime également dans le programme Leader Summit. Vincent Chou, vice-président de la division de climatisation domestique de Midea, a été invité à discuter de « l'état de l'économie circulaire » avec plusieurs experts du secteur issus de Nordic Circular Hotspot, Runde Tisch Reparatur et Miele & Cie. KG.

Le groupe de discussion s'est concentré sur les aspects techniques du modèle d'entreprise circulaire, le processus pour les fabricants, le rôle de la législation, etc.

Depuis des années, Midea reconnaît l'importance d'intégrer des pratiques d'économie circulaire tout au long du cycle de vie des produits et de la chaîne industrielle, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'élimination finale.

Midea s'est engagée à souligner l'importance de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement mondiale durable et efficace, et a pris des mesures pour faire évoluer la situation. L'une des initiatives notables de l'entreprise consiste à collaborer avec ses partenaires en amont et en aval sur des projets de recyclage de matériaux en Chine.

Grâce à des offres de produits diversifiées et innovantes et à diverses initiatives destinées à accroître la durabilité globale et la conscience environnementale, Midea continue de façonner le dialogue autour de la technologie durable, et suscite une action collective en faveur d'une industrie plus respectueuse de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204425/image_5026356_43321411.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=lnn101E2myc

8 septembre 2023 à 14:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :