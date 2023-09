Nanoprecise annonce le premier capteur de maintenance prédictive de récupération de l'énergie lumineuse au monde





EDMONTON, Alberta, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Nanoprecise Sci Corp. est ravi d'annoncer le lancement du premier capteur de récupération d'énergie lumineuse conforme à la zone 0* au monde : MachineDoctortm LUX. En tant que pionnier des solutions de maintenance prédictive, Nanoprecise continue de repousser les limites de l'innovation tout en adoptant la durabilité. Le lancement de MachineDoctor LUX illustre l'engagement de la société à façonner un avenir plus efficace et plus écologique pour la surveillance industrielle.

Ce capteur cellulaire de pointe ouvre non seulement une nouvelle ère d'efficacité et de précision, mais répond également au besoin pressant de solutions durables. Conçu pour fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le capteur MachineDoctor LUX tire son énergie des sources de lumière ambiante disponibles, éliminant les inconvénients liés aux remplacements des batteries souvent rencontrés sur le terrain, tout en réduisant l'empreinte environnementale globale du capteur.

La gestion intelligente de l'énergie par le capteur combine la récupération d'énergie lumineuse via des panneaux solaires autonomes avec une batterie lithium-ion de longue durée pour assurer une collecte ininterrompue des données, même dans des conditions de luminosité variable ou faible. Grâce à ce double système d'alimentation exclusif, le MachineDoctor LUX est autonome et peut durer jusqu'à 10 ans.

« Nous sommes ravis de dévoiler le premier capteur de surveillance de l'état de la récolte de la lumière 6-en-1 eSim au monde ; il témoigne de notre engagement envers l'innovation et la durabilité, a déclaré Sunil Vedula, fondateur et directeur général de Nanoprecise Sci Corp. En offrant une solution qui fonctionne à partir de la lumière ambiante, nous améliorons non seulement l'efficacité opérationnelle, mais nous soutenons également nos clients et partenaires dans leurs efforts pour un avenir plus vert. »

La polyvalence du capteur conforme à la zone 0* va au-delà de son efficacité énergétique. Grâce à la connectivité cellulaire assurée par l'eSim et à un processus d'installation non intrusif, le capteur est un choix idéal pour un large éventail d'applications. Des bâtiments intérieurs aux installations extérieures, le capteur MachineDoctor LUX en instance de brevet permet aux entreprises d'accéder à des données en temps réel sans être restreints par leur dépendance à la batterie.

* La certification est en attente et devrait être obtenue fin 2023.

À propos de Nanoprecise Sci Corp

Nanoprecise Sci Corp est un fournisseur de solution de maintenance prédictive automatisée basée sur l'IA qui facilite la détection précoce des plus petits changements dans le fonctionnement de la machine, bien avant qu'ils n'aient une incidence sur la production ou causent des temps d'arrêt. Nanoprecise se spécialise dans le déploiement de l'intelligence artificielle et de la technologie IIoT à des fins de maintenance prédictive des actifs et la réduction de l'empreinte carbone des usines de fabrication. Nanoprecise définit la norme de service de l'industrie en ce qui a trait à la surveillance et l'analyse des machines industrielles de tous types, grâce à sa plateforme d'analyse de l'efficacité énergétique et de la santé des actifs industriels. La société travaille avec des entreprises de divers secteurs pour les aider à mener leur transition vers l'industrie 4.0.

Contact pour les médias :

Suraj Pisharody

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2204223/Nanoprecise.jpg

8 septembre 2023 à 13:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :