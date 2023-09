ACE Money Transfer et Faysal Bank vont stimuler les envois de fonds légaux vers le Pakistan





MANCHESTER, Angleterre, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, une importante société mondiale de transfert d'argent basée à Manchester, au Royaume-Uni, s'associe à un réseau bancaire islamique en pleine croissance au Pakistan, Faysal Bank Limited (FBL), pour offrir un service d'envoi de fonds fluide aux expatriés pakistanais vivant à l'étranger. Le légendaire joueur de cricket, Shoaib Akhtar, s'est joint à la mission en tant qu'ambassadeur de la cause, car il est à l'avant-garde de la promotion de l'utilisation de canaux d'envois de fonds réglementés.

Encourageant les Pakistanais de l'étranger à utiliser des canaux réglementés, Shoaib Akhtar a déclaré : « Chaque centime envoyé par les Pakistanais vivant à l'étranger peut faire une énorme différence dans le désespoir économique actuel. C'est maintenant plus que jamais que le Pakistan a besoin d'envois de fonds par les voies légales. »

Les Pakistanais vivant au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Suisse peuvent désormais envoyer de l'argent au Pakistan via plus de 700 succursales islamiques de la Faysal Bank sans frais et à des taux de change compétitifs. Le partenariat permet d'assurer des transactions pratiques, sécurisées et instantanées qui sont traitées en quelques secondes, même le week-end et les jours fériés.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'une des principales banques islamiques au Pakistan, Faysal Bank, pour offrir un service d'envoi de fonds transparent aux expatriés pakistanais vivant dans le monde entier, a déclaré Rashid Ashraf, le directeur général d'ACE Money Transfer. Le partenariat stratégique actuel avec Faysal Bank est une étape importante dans notre engagement à rendre les paiements transfrontaliers sécurisés, rapides, plus simples et plus abordables pour les clients. »

À cette occasion, M. Ali Waqar, responsable du groupe CIBG Faysal Bank Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec ACE Money Transfer. Ce partenariat permettra aux expatriés pakistanais vivant au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Suisse d'envoyer des fonds à leurs proches au Pakistan par l'intermédiaire de plus de 700 succursales islamiques dans plus de 250 villes à travers le Pakistan. Cette collaboration permettra d'accroître l'afflux d'envois de fonds vers le Pakistan, ce qui rendra les transactions transfrontalières plus sûres, plus rapides et plus pratiques pour nos clients ».

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, basé à Manchester, au Royaume-Uni, est un fournisseur d'envois de fonds en pleine croissance. Elle offre des services impeccables de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos de Faysal Bank

FBL a été constituée au Pakistan le 3 octobre 1994 en tant que société anonyme et ses actions sont cotées à la Bourse du Pakistan. FBL offre une large gamme de services bancaires modernes conformes à la charia à tous les segments de clientèle, à savoir le secteur de la vente au détail, les petites et moyennes entreprises, le commerce, l'agroalimentaire et les sociétés.

8 septembre 2023 à 13:17

