Trina Storage atteint les objectifs fixés par l'évaluation technique diligente de DNV, une autorité mondiale en la matière, validant ses normes d'excellence en tant que chef de file de l'industrie





DNV a réalisé une évaluation technique diligente du système de stockage d'énergie refroidi par liquide (« SSEB ») de Trina Storage, l'Elementa, qui servira d'examen par un tiers du système SSEB refroidi par liquide déployé par Trina Storage.

DNV a procédé à une évaluation approfondie de tous les aspects de la solution de stockage d'énergie de Trina Storage, y compris le système de stockage par batterie, les fournisseurs, la conception et les capacités d'intégration, reconnaissant Trina Storage comme un fournisseur de solutions et de produits de stockage d'énergie de premier plan.

MUNICH, 8 septembre 2023 /CNW/ - Trina Storage, le fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie qui se consacre à transformer l'approvisionnement de l'énergie, a annoncé aujourd'hui avoir terminé avec succès une évaluation technique exhaustive de son système de stockage d'énergie refroidi par liquide (« SSEB »), plus précisément Elementa, menée par DNV, l'expert indépendant en énergie et le fournisseur d'assurance, qui a reconnu que le produit est conforme aux attentes de l'industrie en matière de rendement, de sécurité et de fiabilité.

L'évaluation approfondie de DNV a porté sur divers aspects de la solution de stockage d'énergie de Trina Storage, y compris le SSEB, les fournisseurs, la conception et les capacités d'intégration. Le processus de vérification technique diligente comprend un examen approfondi des spécifications techniques du système, des procédures d'essai et de la conformité aux normes et règlements de l'industrie.

Il y a plusieurs points saillants dans le rapport indépendant de vérification technique diligente de DNV :

Capacité d'intégration :

DNV a reconnu les capacités d'intégration du système de stockage d'énergie de Trina Storage qui s'appuie sur des batteries intégrées dans des modules et des supports, des systèmes de batteries entièrement intégrés dans une seule enceinte et des produits énergétiques clés en main et autonomes permettant d'expédier le système en une seule unité, ce qui contribue à réduire au minimum le temps et le coût de l'installation sur place, et à accroître la fiabilité et la cohérence du système, de manière comparable aux offres actuelles sur le marché. La solution Elementa offre des densités d'énergie de module comparables aux standards les plus élevés de l'industrie, avec un cycle de vie et une efficacité de transport aller-retour à diverses valeurs C qui répondent aux attentes de l'industrie.

Fonctionnalité et rendement :

Le système de gestion thermique d'Elementa est bien conçu et répond aux attentes. Grâce à une fonctionnalité de surveillance à distance et à des inspections régulières à la fine pointe de l'industrie, Trina Storage réduit le risque de défaillance du système de refroidissement liquide et s'assure qu'il peut se décharger à un débit plus élevé et continuer de garantir un refroidissement plus efficace et réparti uniformément.

L'architecture de gestion de batterie à trois niveaux d'Elementa de Trina Storage est équipée pour gérer les paramètres de fonctionnement de la batterie tout en surveillant les informations importantes provenant des capteurs ainsi que les exigences de contrôle externe comme le dispositif de commande de centrale électrique, la plateforme EMS pour assurer une communication bidirectionnelle et fournir des fonctions suffisantes pour le système d'alarme, ce qui est conforme à la norme actuelle de l'industrie.

Sécurité :

Comme précisé par DNV, la sécurité est un aspect essentiel de la conception d'un système de stockage d'énergie. La solution Elementa de Trina Storage est conforme aux normes américaines, y compris les tests UL, IEC et UL, UN. Les systèmes de détection de la fumée, de ventilation et d'échappement sont conçus pour arrêter en toute sécurité le système en temps opportun et réduire le risque d'explosion ou de dérive thermique. Les enceintes industrielles sont cotées IP55 et NEMA 3R pour un usage extérieur. Dans l'ensemble, DNV a constaté que la solution Elementa de Trina Storage est conforme aux pratiques exemplaires de l'industrie.

« En tant que chef de file dans le secteur du stockage d'énergie, Trina Storage s'engage à offrir des solutions de pointe qui favorisent la transition vers un avenir énergétique durable. L'évaluation technique diligente de DNV constitue une validation importante pour nous, a déclaré Terry Chen, chef, Activités de stockage à l'étranger. Ces résultats positifs valident nos efforts dans notre quête incessante d'expertise technique, de qualité, de sécurité et d'agilité. Cela renforce non seulement notre position de chef de file en matière de stockage d'énergie, mais cela nous motive aussi à continuellement optimiser notre technologie pour répondre aux besoins changeants de l'industrie. »

Le rapport indépendant d'évaluation technique diligente de DNV fournit non seulement une évaluation complète du système de batterie Elementa de Trina Storage, mais confirme également la conformité de Trina Storage aux normes et règlements de l'industrie. Il contient également des recommandations et un plan directeur pour l'avenir. Cette collaboration jette les bases dont Trina Storage a besoin pour stimuler l'innovation et façonner l'avenir des solutions énergétiques durables.

À propos de Trina Storage

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur international de systèmes de stockage d'énergie, qui se consacre à transformer l'approvisionnement de l'énergie. Notre mission est de diriger la transition vers l'énergie renouvelable par l'intermédiaire de solutions de stockage rentables et d'augmenter la production d'énergie solaire à grande échelle pour pouvoir l'offrir à tous. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, nous proposons aux services publics et aux développeurs du monde entier des solutions adaptées et rentables.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Trina Storage, et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

SOURCE Trina Storage

8 septembre 2023 à 13:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :