SIFI PRÉSENTERA DE NOUVELLES DONNÉES SCIENTIFIQUES LORS DU 41E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES CHIRURGIENS DE LA CATARACTE ET DE LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE





CATANIA, Italie, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- SIFI, une société ophtalmique internationale de premier plan, a le plaisir d'annoncer la présentation de nouvelles données scientifiques sur ses produits lors du prochain congrès de la Société européenne des chirurgiens de la cataracte et de la réfraction (ESCRS) qui se tiendra du 8 au 12 septembre à Vienne.

« SIFI s'engage à soutenir un échange scientifique continu pour aider les ophtalmologistes à tirer le meilleur parti de nos produits innovants tels que WELL FUSION, EVOLUX et XANTERDES », a déclaré Maria Cristina Curatolo, directrice générale de l'innovation et de la science médicale chez SIFI. « Ce dialogue permanent est essentiel pour s'assurer que nous répondons aux besoins évolutifs de nos clients et que nous les aidons à obtenir des résultats positifs pour les patients ».

Au total, quatre présentations sur le podium et dix e-Posters présenteront les résultats cliniques des solutions avancées de SIFI pour la chirurgie réfractive de la cataracte et les maladies de la surface oculaire. Le programme des présentations scientifiques est le suivant :

Dimanche 10 septembre

« Évaluation de la satisfaction des patients et de la qualité de leur vision après l'implantation bilatérale d'une lentille intraoculaire à profondeur de champ étendue (Edof IOL) comparée à une lentille trifocale : essai clinique randomisé » (Pagnacco C. et al.)

Lundi 11 septembre

« Lentille intraoculaire torique aberrométrique à profondeur de champ étendue : Résultats visuels, stabilité rotationnelle, satisfaction des patients et indépendance des lunettes » (Bonacci E. et al.)

« Gestion des maladies de la surface oculaire dans la chirurgie de la cataracte » (Gaudenzi D. et al.)

Mardi 12 septembre

« Essai clinique multicentrique, non contrôlé et ouvert portant sur des sujets ayant bénéficié d'une implantation bilatérale avec la lentille intraoculaire torique Extended-Depth-Of-Focus Mini Well pendant 6 mois après l'implantation au second oeil » (Castillo A. et al.)

Le dimanche 10 septembre, SIFI organisera un symposium satellite intitulé « The Unstoppable Rise of Advanced Technology IOLs: Harnessing Visionary Power », avec des mises à jour cliniques d'un panel distingué de leaders d'opinion internationaux sur la lentille monofocale étendue EVOLUX et le système de correction de la presbytie WELL FUSION®.

Des renseignements supplémentaires et le programme complet des e-Posters sont disponibles sur notre site web au lien suivant.

À PROPOS DE SIFI : SIFI est une société internationale de premier plan spécialisée en ophtalmologie, dont le siège social est situé en Italie, et qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant de maladies ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement, par le biais de sa R&D, à améliorer la qualité de vie des patients en exportant des traitements dans plus de 40 pays dans le monde, avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

Contact pour les médias :

+39 3336999669

[email protected]

8 septembre 2023 à 12:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :