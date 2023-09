Le groupe AVAADA s'associe à Tata Steel SEZ Ltd pour la construction d'une usine d'ammoniac écologique à Odisha





NEW DELHI, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe AVAADA ( www.avaada.com ), pionnier du secteur énergétique intégré en Inde, a le plaisir d'annoncer son initiative visant à établir une unité de fabrication d'hydrogène et d'ammoniac vert de pointe dans le parc industriel de Gopalpur, dans l'État d'Odisha. Cette initiative importante fait suite à la signature d'un protocole d'accord avec Tata Steel Special Economic Zone Limited (TSSEZL).

Accélérer la révolution de l'énergie verte

Cette collaboration vise à accélérer le passage à l'énergie verte et à soutenir l'ambition de l'Inde de devenir un centre mondial de fabrication d'hydrogène vert. « Le protocole d'accord est une étape cruciale dans notre parcours vers la concrétisation de notre projet d'ammoniac vert », a déclaré M. Vineet Mittal, président du groupe AVAADA.

Soutien indéfectible du gouvernement d'Odisha

« À la lumière du soutien inégalé et des initiatives solides du gouvernement d'Odisha, j'encourage activement tous les chefs de division de notre groupe à amplifier les investissements dans divers secteurs de l'État. Les fonctionnaires de l'État d'Odisha ne sont pas seulement des régulateurs, mais aussi des facilitateurs, qui offrent des conseils pratiques à chaque étape du processus commercial. Cette approche proactive nous a permis de faire l'expérience de la « facilité à faire des affaires » dans sa forme la plus authentique, s'alignant parfaitement sur la vision énoncée par le Premier ministre Modi Ji. Le système de dédouanement à guichet unique en Odisha n'est pas simplement une politique sur papier, mais une réalité vécue, ce qui en fait une destination idéale pour la croissance durable des entreprises », a ajouté M. Mittal.

Impact socio-économique et environnemental

Le projet devrait générer environ 1 600 emplois directs et 4 000 emplois indirects. En outre, il vise à réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone de près de 2 millions de tonnes, contribuant ainsi de manière significative à un avenir plus vert et plus prospère.

À propos du Groupe AVAADA

Dirigé par l'entrepreneur social Vineet Mittal, le groupe AVAADA est un conglomérat énergétique intégré dont le portefeuille diversifié s'étend de la fabrication de lingots solaires à la production d'ammoniac vert. Le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux : 11 GW de projets opérationnels d'ici 2026 et 30 GW d'ici 2030.

