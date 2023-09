ICBR 2023 : Jereh propose des orientations sur le recyclage des batteries lithium-ion





VALENCE, Espagne, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Jereh Environmental Protection Technology Co., Ltd (« Jereh Enviro » ou « l'entreprise »), un fournisseur de technologies innovantes de protection de l'environnement, a présenté ses solutions de pointe pour le recyclage des batteries lithium-ion à l'occasion du congrès ICBR 2023.

Avec la demande croissante de batteries lithium-ion dans divers secteurs, notamment les véhicules électriques, l'électronique grand public, etc., les opérateurs commencent à extraire des métaux précieux des batteries usagées pour la fabrication de nouvelles batteries. Selon le rapport Global Forecast to 2031, le marché du recyclage des batteries lithium-ion devrait connaître une croissance significative, atteignant 35,1 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé de 20,6 % au cours de cette période.

Grâce à un processus efficace de recyclage des batteries, les matériaux utilisés peuvent entrer dans un circuit fermé et contribuer à remédier à la pénurie d'approvisionnement en métaux pour batteries issus de sources durables. Cependant, le coût élevé du recyclage et le manque de technologies de recyclage ont limité l'expansion de ce marché. Les batteries lithium-ion sont constituées de divers matériaux. Et la séparation de ces matériaux est un défi majeur.

Afin de résoudre les problèmes liés à la faible efficacité du tri et au faible taux de récupération de la poudre de batterie avec les technologies existantes, Jereh a mis au point un nouvel équipement de recyclage des batteries au lithium-ion qui améliore l'efficacité du recyclage des batteries au lithium phosphate, des batteries ternaires et autres, avec un taux de récupération de 98 %. Le système comprend le scellement, le broyage, la volatilisation à basse température, la séparation complète, la technologie de pyrolyse, la dépulvérisation à deux étages, le criblage et le traitement des gaz de queue pour une séparation efficace de la cellule de charge à diaphragme, coquille, pôle, cuivre, aluminium et poudre noire. Actuellement, cette technologie a été appliquée à des projets internationaux tels que CATL, Huayou Cobalt et TES Australia.

Le nouveau règlement européen sur les batteries, entré officiellement en vigueur le 17 août, impose des exigences claires en matière d'empreinte carbone, de recyclage des batteries, d'utilisation de matériaux recyclés, de diligence raisonnable et de nombreux autres sujets liés au développement durable. Ces exigences sont strictes en ce qui concerne le recyclage des batteries lithium-ion dans le cadre du processus de production. Grâce à l'équipement de recyclage des batteries de Jereh, le gaz organique contenant du fluor provenant du broyage, de la volatilisation et de la pyrolyse, ainsi que le gaz contenant des poussières provenant du transport, du dépotage et du criblage répondent aux normes d'émission de l'UE après traitement.

Jereh Enviro est spécialisée dans le recyclage des batteries lithium-ion, l'utilisation progressive des batteries en fin de vie et le recyclage des modules photovoltaïques usagés. Elle propose différents modes de coopération, notamment la fourniture d'équipements complets, le conseil, l'EPC, etc. Pour en savoir plus sur le recyclage des batteries lithium-ion, veuillez consulter le site https://www.jereh-env.com/fr/business/lithium-ion-battery-recycling ou visitez Jereh lors du salon Li-ion Battery Europe 2023, qui se tiendra du 29 au 31 octobre.

