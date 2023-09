Le Canada et l'Ontario soutiennent les résidences pour personnes âgées à Kitchener





KITCHENER , ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario accordent plus de 1,4 million de dollars pour soutenir la construction de 21 logements abordables à Kitchener.

L'ensemble résidentiel de l'église Historic St. Paul's, situé au 15, rue Church, à Kitchener, sera un immeuble de six étages comptant 48 logements au total : 12 à deux chambres et 36 à une chambre. Les logements seront destinés aux personnes âgées à faible revenu qui ont besoin d'un logement abordable. L'immeuble comprendra des logements à accès sans obstacle avec des portes plus larges, des interrupteurs moins hauts, des douches entièrement accessibles en fauteuil roulant et des éviers utilisables depuis un fauteuil roulant. La salle de bain sera également dotée de barres d'appui, et la cuisine sera modifiée pour en faciliter l'accès. Les résidents auront également un accès pratique au transport en commun grâce aux itinéraires d'autobus à proximité sur la rue Frederick et à l'ION sur la rue Charles. Bon nombre des services et des commodités de Kitchener sont également à distance de marche, y compris le célèbre quartier Victoria Park, qui est à seulement 250 mètres de l'immeuble.

Cet investissement est rendu possible grâce à l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, une initiative faisant partie de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Les travaux préliminaires ont commencé au début d'août 2023. Ces nouveaux logements abordables stimuleront la collectivité locale, en plus d'être une source d'espoir pour de nombreuses personnes âgées.

Citations :

« L'ensemble résidentiel de l'église Historic St. Paul's aide à créer plus de logements sûrs et abordables pour les personnes âgées de Kitchener. En soutenant des ensembles résidentiels comme celui-ci, notre gouvernement aide les personnes âgées à maintenir une présence forte et active dans les collectivités où elles vivent. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ensemble résidentiel de l'église Historic St. Paul's permettra d'offrir plus de logements abordables aux personnes âgées de Kitchener et de la région de Waterloo. Ainsi, elles pourront demeurer près de leur famille et de leurs amis et s'épanouir au sein de leur collectivité. Merci aux partenaires communautaires qui travaillent avec diligence pour lancer la construction de cet ensemble résidentiel. » - L'honorable Bardsish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« Je suis fier d'entamer ce nouveau chapitre en tant que ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. Les politiques de notre gouvernement ont produit des résultats historiques dans la construction plus rapide de logements et la lutte contre l'itinérance. L'accroissement du nombre de logements communautaires, abordables et avec services de soutien est un composant essentiel de notre engagement à construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Cet engagement aidera la population ontarienne, surtout la plus vulnérable, à trouver des logements qui répondent à ses besoins et à son budget. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« De tels ensembles résidentiels sont essentiels au bien-être des personnes âgées à faible revenu de la collectivité, tant pour leur abordabilité que pour leur fonctionnalité et leur accessibilité. Je suis honoré d'occuper le poste de ministre associé du Logement de l'Ontario et d'appuyer des initiatives comme celles-ci, qui changent des vies. Je tiens à remercier la Ville de Kitchener, la région de Waterloo et l'église Historic St. Paul's pour leur partenariat visant à construire cet incroyable ensemble résidentiel. » - L'honorable Rob Flack, ministre associé du Logement de l'Ontario



« La création de logements abordables est une priorité pour tout le monde dans la région de Waterloo. Cet ensemble résidentiel montre ce qui est possible lorsque la collectivité, les partenaires locaux et le gouvernement travaillent ensemble pour y arriver. Merci à la congrégation de St. Paul's et à nos partenaires fédéraux et provinciaux d'avoir réalisé ce projet afin d'offrir un chez-soi sûr et abordable à tant de gens. » - Jim Erb, conseiller de la région de Waterloo et président du Comité des services communautaires et de santé.

« L'église Historic St. Paul's est l'une des communautés religieuses originales de Kitchener, au coeur du centre-ville. Je félicite leur congrégation d'avoir choisi de vivre leur foi en fournissant 21 logements abordables grandement nécessaires pour personnes âgées, sur la propriété existante de l'église. L'annonce d'aujourd'hui est un autre excellent exemple de la collaboration entre le gouvernement de l'Ontario et des municipalités comme Kitchener et la région de Waterloo afin d'offrir 1,5 million de logements supplémentaires dans l'ensemble de notre province. » - Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

« Depuis plus de 188 ans, l'église luthérienne Historic St. Paul's, située au coin de la rue Queen et de la rue Church au centre-ville de Kitchener, sert ses membres et la collectivité, soit depuis 1835. Notre programme de comptoir communautaire fournit des vêtements et des aliments aux personnes dans le besoin depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, grâce à nos membres, à la SCHL, au gouvernement du Canada, à la Province de l'Ontario, à la Région de Waterloo et à la Ville de Kitchener, nous sommes en mesure d'élargir notre mission. Nous offrirons un nouvel immeuble de 57 logements abordables afin d'aider les personnes qui ont besoin de se loger. » - Josh Lavallee, président, Historic St. Paul's Corporation, organisme sans but lucratif

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l' Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

se nomme . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain.

est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

8 septembre 2023

Communiqué envoyé leet diffusé par :