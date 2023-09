Montréal vous invite à participer à des promenades guidées sur l'île Lapierre





MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - L'île Lapierre sera progressivement ouverte au public dans le cadre de promenades guidées le 10 et 23 septembre, ainsi que le 1er octobre. À l'approche de ces activités, la Ville de Montréal, en collaboration avec les partenaires et la population, a procédé à une première corvée de nettoyage de l'île Lapierre le 16 juillet.

L'île Lapierre est un joyau naturel de l'Est de Montréal qui doit être protégé. Elle sera le point de départ du corridor vert de l'Est de Montréal, sur lequel la Ville de Montréal travaille depuis plusieurs mois.

Sur cette île se trouve une diversité de milieux naturels, tels que des boisés, des friches naturelles ainsi que des milieux humides et hydriques. De plus, plusieurs espèces fauniques d'intérêt, comme la couleuvre brune, la tortue géographique et de nombreux oiseaux migrateurs, habitent les lieux.

« Je suis très heureuse d'annoncer l'ouverture progressive de l'île Lapierre et je tiens également à remercier les partenaires et les citoyennes et les citoyens qui ont participé à la corvée de nettoyage. La préservation et la protection des milieux naturels sont prioritaires pour la Ville de Montréal et l'île Lapierre permettra à la population montréalaise d'avoir accès à des espaces naturels, riches en biodiversité, qui contribuent à la fois au mieux-être et à la résilience écologique. J'encourage la population de la métropole à venir profiter de l'expérience de découverte de ce milieu naturel exceptionnel en participant aux promenades guidées », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable des parcs, Caroline Bourgeois.

Promenades guidées

Les promenades guidées sont réalisées par l'organisme à but non lucratif GUEPE en petit groupe de 30 personnes qui auront la chance d'observer la faune et la flore présentes sur l'île ainsi que d'être initiés à l'utilisation de jumelles. Cette randonnée de 1 h 30 est pour toute la famille.

Les inscriptions sont désormais complètes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

8 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :