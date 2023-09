Zoomlion collabore avec le ministère laotien de l'Agriculture et des Forêts pour développer conjointement un système standardisé de machines agricoles pour le Laos





CHANGSHA, Chine, 8 septembre 2023 /CNW/ - Le 5 septembre, un protocole d'entente pour une collaboration en matière de normalisation entre Zoomlion et le ministère de l'Agriculture du Laos et des Forêts a été signé à Vientiane, au Laos. Les deux parties feront progresser la collaboration technologique et agricole, en encourageant sérieusement les échanges et l'apprentissage mutuel dans des domaines tels que les normes pour les machines agricoles, les techniques, pratiques et services agricoles et le soutien financier.

À l'heure actuelle, le Laos manque de normes pour son industrie de la machinerie agricole. La qualité variée des produits de machines agricoles entrant sur le marché laotien, associée à des services de soutien inégaux, entrave la croissance durable du secteur des machines agricoles du Laos.

Leader mondial dans la fabrication d'équipements haut de gamme, Zoomlion dispose d'une expertise approfondie en R&D et a réalisé des prouesses en matière de fabrication dans des domaines comme celui des machines agricoles. Leur gamme de produits de machines agricoles comprend des machines pour les zones arides, les rizières, les cultures commerciales et le traitement après récolte. Zoomlion est la première organisation chinoise ayant obtenu la qualification de fournisseur à long terme de machines agricoles par les Nations Unies. L'entreprise fournit des équipements haut de gamme et des solutions systématiques pour le labourage, la plantation, la gestion, la récolte, et le séchage dans plus de 60 pays à travers le monde.

Dans le domaine de l'établissement de normes, Zoomlion bénéficie d'une riche expérience. En Chine seulement, la société a révisé et fixé jusqu'à 455 normes nationales et industrielles. En 2012, la société a pris le relais du Secrétariat du Comité technique des grues de l'Organisation internationale de normalisation et, à ce jour, elle a participé à la révision et à l'établissement de 23 normes internationales et en a été le chef de file.

Au-delà de l'adéquation des besoins et des forces, les deux entités se sont déjà résolument engagées dans la collaboration agricole, jetant ainsi les bases solides de ce partenariat approfondi. Les machines agricoles de Zoomlion sont entrées sur le marché laotien en 2021. En 2022, la société a fait don de machines spécifiques comme des cultivateurs de semis, des transplanteurs et des tracteurs au Laos. En février dernier, Zoomlion a inauguré son magasin phare de machines agricoles à Vientiane, établissant progressivement un système de service complet comprenant les ventes, la formation des utilisateurs, la fourniture de pièces, les services après-vente et la location financière.

Zhan Chunxin, président-directeur général de Zoomlion, a exprimé sa gratitude sincère pour la confiance profonde que le ministère laotien de l'Agriculture et des Forêts leur accorde. Il a souligné que Zoomlion travaillera aux côtés des experts laotiens en vue d'élaborer de manière collaborative un système standardisé et scientifique de machines agricoles pour le Laos, promouvant conjointement l'intégration technique mutuelle, la reconnaissance des normes et les avantages industriels, afin de créer plus de valeur pour la croissance soutenue des industries de machines agricoles des deux pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204147/image.jpg

SOURCE Zoomlion

8 septembre 2023 à 08:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :