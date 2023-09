FORT et Gaudreau Assurances unissent leurs forces, se propulsant comme l'un des plus importants cabinets de courtage au Québec





Le Fonds de solidarité FTQ investit pour appuyer la relève de ce joueur bien établi dans l'industrie

MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les cabinets FORT et Gaudreau Assurances annoncent qu'ils se regroupent, devenant ainsi l'un des plus grands cabinets d'assurance de dommages au Québec.

Maintenant sous le nom de FORT Assurances & Avantages sociaux, le regroupement est piloté par Vincent Gaudreau. La nouvelle entité combine un volume prime de 200 millions de dollars, venant solidifier sa position de leader indépendant dans l'industrie. Cette alliance stratégique place FORT dans le top 10 des cabinets d'assurance de dommages au Québec.

Stéphan Bernatchez, qui assume la présidence du conseil d'administration, se dit rassuré de confier son équipe à un leader comme Vincent : « Cette union s'est concrétisée naturellement, guidée par nos deux ADN axés sur l'humain. Vincent saura prendre la relève de notre entreprise bientôt centenaire et enrichir l'expérience client, tout en perpétuant notre indépendance. »

Le regroupement compte à présent 220 employés, dont 17 employés-actionnaires, répartis dans 3 bureaux : Westmount, Montréal/Saint-Michel et Québec. Regrouper deux cabinets, c'est également bénéficier des expertises de chacun :

Plus de choix et de meilleurs prix, grâce à un éventail plus large d'assureurs.

Plus d'expertise, notamment avec un service de réclamations à l'interne, un département d'assurances collectives ainsi qu'une plus vaste gamme de produits spécialisés.

Une plus grande équipe pour mieux conseiller la clientèle.

Dans le but de préserver son actionnariat au Québec, FORT a pu compter sur un investissement du Fonds de solidarité FTQ, devenant ainsi le seul cabinet en assurance de dommages à réaliser un tel partenariat avec le Fonds.

Saloua Benkhouya, vice-présidente aux Placements privés et investissements d'impacts - Services du Fonds de solidarité FTQ se réjouit du nouveau regroupement : « Le Fonds de solidarité FTQ appuie depuis longtemps le développement du secteur des services financiers et assurances québécois. Nous sommes donc fiers d'ajouter un grand cabinet d'assurance de dommages québécois à notre portefeuille, soit FORT Assurances & Avantages sociaux, et d'appuyer le maintien de l'actionnariat québécois en participant à un projet de relève. »

Vincent Gaudreau, nouveau président de FORT Assurances & Avantages sociaux, est fier de concrétiser son engagement à devenir un incontournable de l'industrie : « Je suis persuadé que l'expertise combinée de nos 2 entreprises saura être bénéfique pour nos clients et nos gens à l'interne. Avec une voix qui résonne plus fort, on se propulse vers de hauts sommets ».

À propos de FORT Assurances & Avantages sociaux

Depuis 1927, FORT accompagne les chefs et dirigeants d'entreprises dans le but de protéger leur famille, leurs employés et leurs biens, grâce à des solutions sur-mesure en assurances et en avantages sociaux, au Canada comme à l'étranger. Visitez fort-groupe.com ou LinkedIn.

À propos de Gaudreau Assurances

Gaudreau Assurances est un cabinet de courtage indépendant créé en 1999. Son équipe de passionnés se dévoue à offrir la meilleure solution d'assurance à sa clientèle, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Visitez gaudreauassurances.com ou LinkedIn.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE FORT Assurances & Avantages sociaux

8 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :