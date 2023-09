Zoomlion collabore avec le ministère de l'Agriculture et de la Foresterie du Laos pour élaborer conjointement le système de normalisation des machines agricoles du Laos





CHANGSHA, Chine, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 5 septembre, un protocole d'accord de collaboration en matière de normalisation entre Zoomlion et le ministère laotien de l'Agriculture et de la Foresterie a été signé à Vientiane, au Laos. Les deux parties feront progresser la collaboration technologique et agricole, en promouvant sincèrement les échanges et l'apprentissage mutuel dans des domaines tels que les normes des machines agricoles, les techniques et pratiques agricoles, les services agricoles et le soutien financier.

Le Laos ne dispose pas actuellement de critères de référence normalisés pour l'industrie des machines agricoles. La qualité variable des machines agricoles entrant sur le marché laotien, associée à des services de soutien irréguliers, entrave la croissance durable du secteur des machines agricoles au Laos.

En tant que leader mondial de la fabrication d'équipements haut de gamme, Zoomlion peut se targuer d'une grande expertise en matière de recherche et développement et de prouesses de fabrication dans des domaines tels que les machines agricoles. Sa gamme de produits dans le domaine des machines agricoles comprend des machines pour les terres arides, les rizières, les cultures commerciales et le traitement post-récolte. Zoomlion est la première institution chinoise à recevoir le titre de fournisseur à long terme de machines agricoles par les Nations unies. Elle fournit des équipements haut de gamme et des solutions systématiques pour le labourage, la plantation, la gestion, la récolte et le séchage dans plus de 60 pays à travers le monde.

Zoomlion possède une riche expérience dans le domaine de l'établissement de normes. Rien qu'en Chine, l'entreprise a révisé et établi pas moins de 455 normes nationales et industrielles. En 2012, elle a assumé le rôle de secrétariat du comité technique sur les grues de l'Organisation internationale de normalisation et, à ce jour, a dirigé et participé à la révision et à l'établissement de 23 normes internationales.

Au-delà de la concordance des besoins et des forces, les deux entités se sont déjà largement engagées dans la collaboration agricole, jetant ainsi des bases solides pour ce partenariat approfondi. On sait que les machines agricoles de Zoomlion sont entrées sur le marché laotien en 2021. En 2022, Zoomlion a fait don au Laos de machines spécifiques telles que des cultivateurs de semis, des transplanteurs et des tracteurs. En février dernier, Zoomlion a inauguré sa boutique phare de machines agricoles à Vientiane, établissant progressivement un système de service complet englobant les ventes, la formation des utilisateurs, la fourniture de pièces détachées, les services après-vente et le crédit-bail.

Zhan Chunxin, PDG de Zoomlion, a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance que lui accorde le ministère laotien de l'Agriculture et de la Foresterie. Il a souligné que Zoomlion travaillera avec des experts laotiens et que leur objectif est de collaborer à l'élaboration d'un système de machines agricoles laotien normalisé et scientifique, de promouvoir conjointement l'intégration technique mutuelle, la reconnaissance des normes et les avantages industriels, afin de créer plus de valeur pour la croissance soutenue des industries de machines agricoles des deux pays.

8 septembre 2023 à 08:03

