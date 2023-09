AgileIP annonce la disponibilité générale de son téléphone logiciel (softphone) multiplateforme





Un chef de file canadien de la téléphonie IP simplifie les communications d'entreprise en facilitant le travail à distance.

MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - AgileIP, un chef de file pancanadien de voix sur IP (VOIP) annonce le lancement général de son téléphone logiciel multiplateforme. Cet outil de communication de pointe est maintenant disponible pour Android, iOS, Mac et PC, offrant aux utilisateurs de divers appareils une expérience de communication unifiée.

Le milieu du travail à distance étant en évolution rapide, plusieurs entreprises recherches des outils fiables et polyvalents comblant les lacunes des solutions de télécommunication traditionnelles. Le téléphone logiciel (softphone) multiplateforme d'AgileIP offre une solution robuste, répondant aux besoins spécifiques des équipes distantes réparties sur différents emplacements et utilisant des appareils variés.

Principales caractéristiques du téléphone logiciel multiplateforme d'AgileIP :

Environnements de travail flexibles : Les équipes distantes peuvent se connecter et collaborer facilement sur divers appareils, quel que soit leur emplacement physique. Interface intuitive : L'interface conviviale du téléphone logiciel facilite l'utilisation, permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur leurs tâches plutôt que de se débattre avec des outils de communication complexes. Qualité et stabilité : Le téléphone logiciel bénéficie de la fiabilité reconnue d'AgileIP, offrant une qualité vocale exceptionnelle et des performances constantes, même dans des scénarios de travail à distance.

Pour coïncider avec la sortie de son téléphone logiciel multiplateforme, AgileIP a lancé un site web détaillant les caractéristiques, les avantages et la compatibilité de l'application : www.agileipsoftphone.com

Alors que le travail à distance redéfinit la main-d'oeuvre moderne, AgileIP est fière d'offrir une solution qui rapproche les équipes malgré les barrières géographiques.

Le téléphone logiciel multiplateforme d'AgileIP est un outil essentiel pour le travail à distance. Il positionne l'entreprise comme chef de file dans ce segment et accroît la compétitivité de ses clients dans un marché en pleine évolution.

À propos d'AgileIP :

AgileIP est un fournisseur pancanadien de services de voix sur IP (VOIP) reconnu pour son engagement constant en matière de sécurité, de fiabilité et d'innovation. S'adressant à une clientèle diversifiée d'entreprises d'un océan à l'autre, AgileIP permet aux équipes éloignées de communiquer et de collaborer de façon transparente dans l'environnement de travail dynamique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.agileip.ca

