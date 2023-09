ÉQUILIBRER LES RISQUES ET RÉCOMPENSES : UN NOUVEAU RAPPORT DE MIRO MONTRE QUE LA GRANDE MAJORITÉ DES DIRIGEANTS ET DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION NE SAVENT PAS COMMENT COMPOSER AVEC L'INNOVATION





Les données montrent que presque tous les dirigeants et professionnels de l'information qui participent au développement et au lancement de produits et de services savent que l'innovation est essentielle à leur survie, mais qu'elle est entravée par trois défis clés

SAN FRANCISCO et AMSTERDAM, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle enquête de Miro ®, l'espace de travail visuel dédié à l'innovation, montre que les dirigeants d'organisations et les professionnels de l'information sont presque unanimement d'accord pour dire que l'innovation est urgente et essentielle à la réussite des entreprises1. Toutefois, en raison de l'incertitude économique, d'une peur d'innover et de pratiques commerciales dépassées, peu de gens sont en mesure de tirer parti des possibilités offertes par l'innovation.

À l'échelle mondiale, presque tous les dirigeants (98 %) et les professionnels de l'information (90 %) s'accordent sur le caractère urgent de l'innovation ? définie comme la conception, le développement et le lancement de nouveaux produits et services. Cette réponse était identique d'un secteur à l'autre et dans les organisations de toutes tailles, et la raison de ce consensus est évidente : 79 % des dirigeants et 76 % des professionnels de l'information disent que l'innovation est nécessaire pour vaincre la concurrence. De plus, 82 % des dirigeants ont indiqué que sans innovation, la survie des entreprises sera menacée au cours des cinq prochaines années.

Malgré un large consensus sur le caractère prioritaire de l'innovation, la plupart des répondants (62 %) ont déclaré qu'elle commence à se faire rare. Quels sont les facteurs de ce déclin ?

Incertitude économique : Plus de la moitié (57 %) des dirigeants et près de la moitié (47 %) des professionnels de l'information ont indiqué que l'innovation est considérée comme un luxe et non une nécessité dans le climat actuel. De plus, plus de la moitié (54 %) des dirigeants du monde entier ont convenu que leurs entreprises devraient interrompre l'innovation jusqu'à ce que l'économie se stabilise, tandis que plus de la moitié (52 %) d'entre eux ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre le risque d'accorder une priorité aux innovations qui changent la donne. Néanmoins, les dirigeants considèrent les innovations révolutionnaires des concurrents comme la plus grande menace pour leur entreprise.

Technologie désuète et manque de collaboration interfonctionnelle : Les dirigeants et les professionnels de l'information s'accordent à dire que les plus grands obstacles à l'innovation sont les défis technologiques (comme les outils anciens) et les problèmes organisationnels, en particulier ceux liés à la collaboration interfonctionnelle. Les obstacles technologiques ont été cités par 31 % des dirigeants et des professionnels de l'information, tandis que les problèmes organisationnels ont été cités par 25 % des dirigeants et 30 % des professionnels.

« L'innovation est une crise existentielle pour les entreprises d'aujourd'hui, et celles qui ne parviennent pas à répondre au moment présent disparaîtront bientôt, a déclaré Paul D'Arcy, directeur marketing de Miro. Heureusement, en révélant les obstacles que les organisations rencontrent sur leur parcours de commercialisation de nouveaux produits et services, les données offrent également un aperçu de la façon dont ces défis peuvent être surmontés. En donnant la priorité à ces solutions, les entreprises peuvent non seulement assurer leur survie, mais aussi trouver la clé d'un succès sans précédent. »

Comment les entreprises peuvent-elles surmonter la crise de l'innovation ?

Les résultats de l'enquête montrent que les organisations ne gèrent pas l'innovation à l'échelle appropriée ou à un niveau qui favorise les grandes avancées. Miro estime que les entreprises doivent faire ce qui suit pour surmonter la crise de l'innovation :

Adopter une stratégie claire et la communiquer dans l'ensemble de l'organisation.

Développer un portefeuille diversifié, tout en misant avec confiance sur les percées.

Rationaliser les processus interfonctionnels de développement de produits, en les rendant plus rapides et plus centrés sur le client.

Éliminer les principales sources de peur et travailler à normaliser rapidement les échecs.

« Le travail est de plus en plus un jeu d'équipe. Dans les organisations qui connaissent le plus de succès, la collaboration interne et externe compte parmi les principaux facteurs qui leur permettent d'obtenir des résultats plus efficaces, plus rapidement, et il en va de même pour la promotion de l'innovation, a affirmé Wayne Kurtzman, vice-président de la recherche, Affaires sociales, communautés et collaboration, chez IDC. Nous avons constaté que lorsque les équipes sont organisées de telle façon qu'elles peuvent être créatives, prendre des risques et repousser les limites, un plus grand nombre d'entre elles connaissent du succès au lieu de simplement survivre. Elles se procurent des occasions de surpasser leurs concurrents et d'établir un leadership dans un segment donné. L'innovation échoue lorsque les équipes ne possèdent pas les outils, processus ou mentalités dont elles ont besoin pour collaborer. Les entreprises qui réussissent devront en fin de compte trouver une manière d'orienter leurs activités, de la technologie à la culture, de façon à ce que la balance soit penchée en faveur des récompenses et non du risque. »

Miro a pour mission d'aider les équipes à créer la prochaine grande innovation. La société a soutenu le parcours d'innovation de ses plus de 180 000 organisations clientes depuis qu'elle a révolutionné l'espace de la collaboration visuelle en 2011. Aujourd'hui, sept des dix entreprises les plus innovantes2 utilisent Miro pour augmenter la vitesse et l'impact de l'innovation au sein de leurs organisations.

« Dès le début, nous avons conçu Miro pour accélérer l'innovation en améliorant la façon dont les équipes conçoivent, collaborent et gèrent les projets. Grâce aux commentaires des équipes de développement de produits et de services qui utilisent Miro au quotidien, nous avons dépassé les limites d'un tableau blanc en ligne typique, créant un espace de travail partagé qui favorise l'innovation tout en ayant un impact profond sur la stratégie et la planification, la conception de produits axée sur le client et le développement itératif de produits, a expliqué Varun Parmar, chef de l'exploitation de Miro. En fait, 81 % de nos entreprises clientes rapportent que Miro les a aidées à terminer leurs projets plus rapidement, tandis que 85 % d'entre elles ont indiqué que Miro a amélioré la qualité globale de leur travail. »

Miro est devenu la norme en matière d'innovation collaborative en fournissant une plateforme de calibre entreprise, dotée de capacités de base spécialement conçues pour les équipes qui mettent chaque jour de nouveaux produits et services sur le marché. La plateforme offre six ensembles de capacités conçues pour toutes les étapes du parcours d'innovation ? le tout dans un seul outil. En voici quelques-uns :

Les six ensembles de capacités sont combinés à une plateforme ouverte et flexible conçue pour permettre aux entreprises d'adapter Miro à leurs besoins spécifiques grâce à des intégrations, des applications, des modèles, etc. Le tout est soutenu par une fondation d'entreprise sûre et conforme, conçue renforcer la protection des données et permettre à Miro d'être facilement géré dans l'ensemble de l'organisation.

Pour en savoir plus sur l'étude de Miro sur l'innovation organisationnelle, cliquez ici .

À propos de Miro

Miro est un espace de travail en ligne pour l'innovation qui permet aux équipes de toute taille de changer les choses. Le canevas infini de la plateforme permet aux équipes de mener des ateliers et des réunions engageants, de concevoir des produits, de lancer des idées, et bien plus encore. Miro, dont les sièges sociaux sont situés à San Francisco et à Amsterdam, compte plus de 60 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 99 % des entreprises du classement Fortune 100. Miro a été fondée en 2011 et compte actuellement plus de 1 800 employés dans 12 centres à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://miro.com .



1Miro a réalisé une enquête en ligne en juillet 2023 auprès de 1 792 dirigeants (y compris des responsables, des vice-présidents et des cadres supérieurs) et de 8 261 professionnels de l'information à temps plein spécialisés en produits, conception, ingénierie, expérience utilisateur, gestion de projet et d'autres rôles impliqués dans le développement de produits. Ces dirigeants et professionnels de l'information représentent sept marchés mondiaux : l'Australie, l'Allemagne, la France, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. 2 Rapport de BCG sur les sociétés les plus innovantes au monde en 2023, Boston Consulting Group

