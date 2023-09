Air Canada annonce le paiement anticipé d'une dette liée à l'acquisition d'appareils et totalisant quelque 589 M$





MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir remboursé par anticipation des prêts de quelque 462 M$ consentis par Exportation et développement Canada (EDC) et dont la Société s'est servie pour l'aider à financer son acquisition de 14 appareils A220-300 d'Airbus. Le paiement anticipé, qui comprend également les intérêts courus et l'indemnité de remboursement anticipé, a été effectué le 30 août 2023. La société aérienne a également remboursé par anticipation des financements de quelque 127 M$ consentis par l'Export-Import Bank des États-Unis (EXIM) pour l'aider à financer son acquisition de quatre appareils 787-8 de Boeing. Le paiement anticipé, qui comprend également les intérêts courus, a quant à lui été effectué le 6 septembre 2023.

« L'une des priorités absolues d'Air Canada à la suite de la pandémie est d'assainir son bilan et, depuis la fin de l'année dernière, nous avons remboursé par anticipation une dette d'environ 1,87 G$, a déclaré John Di Bert, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada. Notre bilan s'en trouve renforcé et nous bénéficions de plus de flexibilité pour effectuer des investissements stratégiques, notamment pour améliorer l'expérience client et continuer à remplacer notre parc aérien, en procédant par exemple à l'acquisition d'appareils A220 d'Airbus construits au Canada, conformément à l'annonce que nous en avions faite. Grâce à notre position très solide en matière de liquidités et de flux de trésorerie, nous continuerons à chercher d'autres occasions de réduire davantage notre dette. Nous sommes ravis de nous associer à EDC pour soutenir l'industrie aéronautique canadienne et nous remercions l'EXIM Bank d'avoir facilité notre acquisition d'appareils de Boeing. »

Le paiement anticipé pour l'acquisition des appareils a été réalisé de la façon suivante :

un paiement anticipé intégral des prêts restants aux termes de la facilité de crédit consentie par EDC à Air Canada en 2020 pour l'acquisition de 14 appareils A220-300 d'Airbus;

un paiement anticipé partiel des modalités de financement d'Air Canada consenties par l'EXIM Bank pour l'acquisition de quatre appareils 787-8 de Boeing.

Par suite des paiements anticipés, ces appareils seront ajoutés au bassin d'actifs non grevés d'Air Canada, lesquels s'élèvent à environ 6,3 G$, compte non tenu d'Aéroplan.

Le montant du paiement anticipé de la dette totalise maintenant environ 1,87 G$ depuis que la Société a racheté l'an dernier un certain nombre de ses billets de premier rang convertibles à 4,000 % échéant en 2025 en circulation, ce qui a donné lieu à une diminution globale de la charge d'intérêts d'environ 158 M$ (quelque 114 M$ de trésorerie) sur une base annualisée.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2022 d'Air Canada daté du 17 février 2023 et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2023 d'Air Canada daté du 11 août 2023. Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date à laquelle ils sont censés avoir été formulés) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

7 septembre 2023 à 18:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :