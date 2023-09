AVIS AUX MÉDIAS - Le Canada et le Flat Bay Band-No'kmaq Village annoncent la construction prochaine d'un nouveau centre culturel





FLAT BAY, NL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - La cheffe Joanne Miles et la présidente directrice générale Liz LaSaga du Flat Bay Band-No'kmaq Village, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Scott Reid, député de l'Assemblée législative de Terre-Neuve et Labrador, annonceront le lancement d'un projet visant à construire un nouveau centre culturel dans la communauté, qui portera le nom de Mary Webb's Gathering Place.

Participation des médias :

L'événement sera diffusé en direct sur la page Youtube du Flat Bay Band-No'kmaq Village. Les membres des médias qui souhaitent participer et poser des questions pourront le faire sur place seulement.

Date : Le vendredi 8 septembre 2023

Heure : 12 h (HNT)

Lieu :

10, route Band

Flat Bay Ouest (Terre-Neuve) A0N 1Z0

