La plateforme Peloton est maintenant exploitée à partir du centre de données Microsoft Azure de Sydney





CALGARY, Alberta, 7 septembre 2023 /CNW/ - Peloton, le chef de file mondial des solutions logicielles de gestion des données pour le secteur de l'énergie, est heureux d'annoncer que la plateforme Peloton, une solution Microsoft reconnue hébergée sur Microsoft Azure, est exploitée à partir de la région du centre de données de Microsoft dans l'est de l'Australie, située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

Nos clients de la région de l'Asie-Pacifique poursuivent leur transition vers le nuage, et cette étape importante de l'infrastructure leur permet d'acquérir une expérience utilisateur, des interfaces utilisateur et des systèmes aux performances améliorées sans précédent. Les entreprises du secteur de l'énergie du monde entier peuvent tirer parti de la plateforme Peloton, offrant un environnement infonuagique sécurisé et évolutif qui leur permet de mettre l'accent sur l'optimisation de leurs activités grâce à la gestion et à l'analyse des données.

La plateforme Peloton offre une source unique et intégrée de vérité grâce aux solutions suivantes :

Cycle de vie des données sur les puits : Solution de gestion de données mondialement reconnue qui comprend des flux de travail allant de la planification des puits à la remise en état, en passant par l'acquisition de données et la gestion de données et d'analyses de fracturation en temps réel.

: Solution de gestion de données mondialement reconnue qui comprend des flux de travail allant de la planification des puits à la remise en état, en passant par l'acquisition de données et la gestion de données et d'analyses de fracturation en temps réel. Gestion de l'intégrité et de la fiabilité des données : Des flux de travail robustes qui permettent aux entreprises d'évaluer les risques liés aux défaillances des puits et de fonctionner de façon plus efficace et rentable.

: Des flux de travail robustes qui permettent aux entreprises d'évaluer les risques liés aux défaillances des puits et de fonctionner de façon plus efficace et rentable. Cycle de vie des données de production et d'exploitation : Des solutions efficaces de gestion des données pour appuyer la saisie des données de production, les opérations sur le terrain, la surveillance, la comptabilisation des hydrocarbures, les émissions et les rapports réglementaires.

Des solutions efficaces de gestion des données pour appuyer la saisie des données de production, les opérations sur le terrain, la surveillance, la comptabilisation des hydrocarbures, les émissions et les rapports réglementaires. Gestion des données géographiques : Modernisation des flux de travail pour l'acquisition de surfaces et de minéraux, le suivi des obligations de paiement et de non-paiement, l'historique de la propriété et de la chaîne de titres, les relations avec les propriétaires, les contrats ou ententes à l'appui, la production de documents et la production de rapports.

Modernisation des flux de travail pour l'acquisition de surfaces et de minéraux, le suivi des obligations de paiement et de non-paiement, l'historique de la propriété et de la chaîne de titres, les relations avec les propriétaires, les contrats ou ententes à l'appui, la production de documents et la production de rapports. Cartographie géospatiale : Solution offrant une vision globale des produits avec une intégration complète entre ArcGIS® Enterprise d'Esri et la plateforme Peloton. Puissante interfonctionnalité avec toutes les applications de Peloton permettant une analyse spatiale avancée.

« La gestion de toutes les solutions de Peloton à partir d'une seule plateforme nous procure une envergure considérable », a déclaré Duncan Knight, président des opérations internationales et du développement commercial. « En utilisant à la fois des intégrations commerciales dans l'ensemble de nos solutions et des intégrations personnalisées par l'entremise de l'API/ETL Web de la plateforme, nos clients optimisent la valeur opérationnelle et commerciale de leurs données, tout en réduisant au minimum leurs efforts de collecte et d'organisation. La plateforme Peloton améliore les activités de nos clients grâce à la gestion et à l'analyse des données dans un environnement rentable et sécuritaire sur le plan commercial. »

À propos de Peloton

La plateforme de Peloton est la solution mondiale de gestion des données pour le secteur de l'énergie qui permet la transformation numérique par la mobilité, l'automatisation et l'intégration des données en fournissant des solutions entièrement intégrées de gestion de cycle de vie des données sur les puits, de cycle de vie des données de production et de gestion des données géographiques. S'appuyant sur une expérience de 30 ans et une orientation claire, plus de 600 clients du secteur de l'énergie dans le monde comptent sur Peloton pour fournir à leurs intervenants les outils et les renseignements nécessaires pour gérer, simplifier et optimiser leurs opérations. Pour en savoir plus, consultez le https://www.peloton.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1924235/Peloton_NewGreyTagline_RGB_WEB_Logo.jpg

SOURCE Peloton

7 septembre 2023 à 14:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :