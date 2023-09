Déclaration de la juge Hogue concernant sa nomination à titre de commissaire de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques du gouvernement fédéral





OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - « C'est un privilège pour moi d'accepter le rôle de commissaire de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques du gouvernement fédéral, à compter du 18 septembre 2023 .

« Il est essentiel que nos processus électoraux et nos institutions démocratiques soient protégés contre l'ingérence étrangère.

« Au cours des prochaines semaines, je me concentrerai sur l'avancement des travaux nécessaires à l'enquête publique, conformément au mandat qui m'a été confié.

« Je suis impatiente de commencer ce travail important et je fournirai plus de détails sur les étapes à venir en temps et lieu. »

7 septembre 2023

