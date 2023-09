REPT BATTERO étend sa présence mondiale avec l'inauguration d'une succursale européenne





MUNICH, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO, leader mondial des solutions de pointe de stockage d'énergie, a franchi une étape historique avec l'inauguration officielle de sa succursale européenne dans la succursale REPT BATTERO Allemagne à Munich. Ont participé à cet événement des représentants de BMW et de Renault, des délégués de l'Association allemande des Chinois d'outre-mer, des représentants du Département du travail et des affaires économiques de Munich, des délégués de la Chambre de commerce chinoise en Allemagne, etc.

La création de la branche européenne est une décision stratégique qui s'inscrit dans les perspectives optimistes de REPT BATTERO concernant le secteur de l'électrification dans divers domaines tels que l'automobile, le secteur maritime, les véhicules industriels et les engins de chantier. La succursale vise à répondre à la demande croissante de systèmes fiables d'alimentation en énergie nouvelle et de stockage d'énergie, à faciliter l'adoption généralisée de sources d'énergie propres et à stimuler l'innovation grâce à des collaborations locales. Dans le même temps, la branche européenne deviendra un centre de vente, de production et de technologie à l'avenir.

Sur l'ensemble de l'année 2022, les livraisons de batteries de stockage d'énergie de REPT BATTERO se sont classées au troisième rang mondial. À l'avenir, REPT continuera à fournir des produits technologiques de pointe aux clients locaux du stockage de l'énergie en Europe, y compris le développement de nouveaux projets énergétiques, le stockage domestique, le stockage de l'énergie industrielle et commerciale, et les méga-services publics de stockage de l'énergie.

Au cours de l'événement, REPT BATTERO a dévoilé sa feuille de route complète en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), qui vise à atteindre la neutralité carbone au niveau des opérations d'ici 2026 et la neutralité carbone au niveau de la chaîne de valeur d'ici 2035. Cette feuille de route comprend des objectifs de responsabilité environnementale, un soutien aux initiatives d'impact sociétal et des normes d'excellence en matière de gouvernance, le tout visant à promouvoir l'innovation et le progrès vers un avenir durable.

Le PDG de REPT BATTERO, Dr Hui Cao, a prononcé un discours lors de cette cérémonie, déclarant : « Je suis honoré d'être ici pour l'inauguration de la succursale européenne de REPT BATTERO. Nous vous apportons une technologie de batterie de pointe, une chaîne industrielle transparente et une compétitivité durable. Notre objectif a toujours été de favoriser la transition écologique, d'atteindre la neutralité carbone et de promouvoir l'énergie durable à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la création de notre succursale européenne témoigne de notre engagement indéfectible à l'égard de cette mission, soutenu par notre leadership dans le domaine de la technologie de pointe en matière de batteries. » Parallèlement, la directrice générale de la succursale européenne, Mme Diana Cheng, a ajouté : « Nous sommes ravis d'apporter l'expertise de REPT BATTERO en Europe. Notre équipe est déterminée à fournir des solutions énergétiques de premier ordre, à favoriser les partenariats locaux et à contribuer à l'avenir énergétique durable du continent. »

L'inauguration de la succursale européenne ouvre un nouveau chapitre du parcours de REPT BATTERO pour devenir un leader mondial dans l'industrie du stockage de l'énergie. L'entreprise se réjouit à l'idée d'établir des partenariats solides et de contribuer à la transition mondiale vers l'énergie propre.

À PROPOS DE REPT BATTERO

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (REPT BATTERO), fondée en 2017, se présente comme le tout premier investissement de TSINGSHAN Industry dans le secteur des nouvelles énergies. Tirant parti des riches ressources de la mine de nickel de TSINGSHAN, REPT BATTERO se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la vente de batteries pour les nouvelles énergies et d'applications au niveau du système. La société propose des solutions de haute qualité pour les véhicules électriques à batterie (BEV) et le stockage intelligent de l'énergie. Pour l'ensemble de l'année 2022, le volume installé des batteries REPT BATTERO s'est classé parmi les dix premiers et les livraisons de batteries de stockage d'énergie se sont classées au troisième rang. REPT BATTERO, qui prévoit de porter sa capacité totale à plus de 150 GWh d'ici 2025, reste fidèle à son engagement en faveur de l'énergie durable. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web officiel de REPT BATTERO et LinkedIn. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites https://chinarept.com/fr/ et www.linkedin.com/company/reptbattero.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2202514/REPT_BATTERO_European_Branch.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2202515/REPT_BATTERO_European_Branch_1.jpg

7 septembre 2023 à 10:27

